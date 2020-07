ASUS ROG Zephyrus Duo 15 mit Zweitdisplay

Das ASUS ROG Zephyrus Duo 15 mit revolutionärem Zweitdisplay ist das erste Gaming-Notebook seiner Art.

ASUS präsentiert mit dem ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) das weltweit erste Gaming-Notebook, das neben dem Hauptdisplay mit einem vollwertigen Zweitdisplay in 14 Zoll oberhalb der Tastatur ausgestattet ist. Beim Öffnen des Notebooks wird das Zweitdisplay in einem Winkel von 13 Grad angehoben, um einen besseren Blickwinkel und eine effizientere Kühlung zu gewährleisten.

Dank des innovativen Kühlsystems (Active Aerodynamic System Plus (AAS+)) kann durch das ROG Zephyrus Duo 15 bis zu 30 Prozent mehr Luft zirkulieren. Leistungsstarke Komponenten wie der Intel Core i9 Prozessor der 10. Generation und die NVIDIA RTX 2080 SUPER Grafik können so in einem schlanken Gehäuse untergebracht und gekühlt werden.

Herausragende Grafik auf zwei Displays

Das 14 Zoll IPS-Level Touch-Zweitdisplay befindet sich direkt über der Tastatur. Dadurch kann es entweder als zweiter Bildschirm für weitere Fenster und Programme oder als Verlängerung des 15,6 Zoll Hauptdisplays eingesetzt werden. So kann beispielsweise auf dem Hauptbildschirm ein Spiel laufen, während im Zweitdisplay ein Menü- oder Chatfenster abgelegt wird. Das 4K-Hauptdisplay des ROG Zephyrus Duo 15 mit 100 Prozent Adobe RGB-Abdeckung ist zudem optimal für Kreative geeignet, die neben langen Gaming-Sessions viel Zeit mit der Erstellung von Content verbringen. So lassen sich Tools, die z.B. für Videoschnitt oder Fotobearbeitung benötigt werden, bequem auf dem Zweitdisplay per Touch bedienen. NVIDIAs G-SYNC-Technologie sorgt dabei jederzeit für eine flüssige Darstellung ohne Tearing. In wenigen Wochen wird es zudem noch eine weitere Variante des Zephyrus Duo mit 300Hz Panel geben.

Schlankes Design, starke Performance

Das besonders schlanke Metallgehäuse verleiht dem ROG Zephyrus Duo 15 ein elegantes Design und höchste Mobilität. Bei der Leistung macht es keinerlei Abstriche: Optional sorgen ein Intel Core i9-10980HK Prozessor, eine NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Grafik, 32 GB DDR4-3200 RAM sowie ein bis zu 2 TB schneller RAID 0 SSD Speicher für herausragende Performance.

Der starke 90Wh-Akku sorgt in Verbindung mit der ROG-GPU-Switch-Technologie für lange Laufzeiten bei mobilen Gaming-Sessions oder aufwendigen Multitasking-Aufgaben. Durch den GPU-Switch ist ein nahtloser Wechsel zwischen dem G-SYNC Modus mit NVIDIA Grafikkarte und dem batterieschonenden Optimus Modus mit integrierter Grafikkarte möglich. Für zahlreiche Konnektivitätsmöglichkeiten verfügt das ROG Zephyrus Duo 15 über zwei USB 3.2 Gen1 Typ A Ports, zwei USB 3.2 Gen2 Typ A Ports, einen HDMI-Anschluss sowie zwei Audio-Anschlüsse.

Prozessor Update

Auch das Zephyrus S15 (GX502) und S17 (GX701) sowie das Zephyrus M15 (GU502) aus der extrem schlanken und performanten ROG Zephyrus Familie sind jetzt mit dem neuesten Intel Core Prozessor der 10. Generation erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Das ROG Zephyrus Duo 15 GX550 ist ab sofort in einem exklusiven Bundle mit einem ROG Rucksack, der ROG Gladius II Gaming-Maus, dem ROG Delta Headset und externer Kamera ab 3.999 EUR verfügbar.

