Veränderung in der Hama Geschäftsleitung

Christian Sokcevic (45) wurde zum Geschäftsführer der Monheimer Hama GmbH & Co KG bestellt.

Sokcevic, von 1999 bis 2017 bei Panasonic tätig, gehört bereits seit April 2018 als Prokurist der Geschäftsleitung des Zubehörspezialisten an und leitet ab sofort gemeinsam mit Christoph Thomas, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, das international tätige Unternehmen. „Christian Sokcevic hat in den vergangenen zwei Jahren seine langjährige Managementerfahrung eingebracht und bereits wichtige Akzente in der Unternehmensausrichtung gesetzt“ so Christoph Thomas zur Berufung des neuen Geschäftsführers. Dieser wiederum betont, dass Hama über die notwendige Innovationskraft und Flexibilität verfüge, neue Marktsegmente zu erschließen und bereits bestehende Marktführerschaften weiter auszubauen. Er freue sich darauf, gemeinsam mit Christoph Thomas und den verantwortlichen Prokuristen an der gemeinsamen Ausrichtung und Führung der Hama Unternehmensgruppe zu arbeiten.

Innerhalb der Geschäftsleitung, die sich aus den beiden Geschäftsführern Christoph Thomas und Christian Sokcevic sowie den Prokuristen Maximilian Bartl, Roland Handschiegel, Jörg Hempen, Thomas Kopp und Christian Seel-Mayer zusammensetzt, wurden die Verantwortlichkeiten zum Teil neu definiert. Die Vertriebsleitung im Bereich Consumer Electronics bleibt unverändert im Verantwortungsbereich von Maximilian Bartl. Jörg Hempen ist weiterhin für den internationalen Vertrieb zuständig, Thomas Kopp für das Finanzwesen und die Qualitätssicherung. Roland Handschiegel, der seit 2005 bei Hama in leitender Managementfunktion ist, übernimmt zusätzlich zu den Bereichen Logistik, Packaging und Facility Management nun auch das Personalwesen, die IT und das Internationale Prozessmanagement von Christian Seel-Mayer. Dieser begleitet als Prokurist künftig übergeordnete Themen und Projekte innerhalb der Hama-Gruppe.

