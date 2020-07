Panasonic ernennt Hiroyuki Nishiuma zum Managing Director

Panasonic hat Hiroyuki Nishiuma zum Managing Director der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) ernannt.

Als Panasonic-Executive mit mehr als 30 Jahren Erfahrung hat er sich zum Ziel gesetzt, vom Standort Wiesbaden aus den europäischen Kunden einen Mehrwert durch hochwertige Produktlösungen zu bieten.

„Als technologischer Vorreiter kann die europäische Gesellschaft weltweit neue Wege bei der Bewältigung der „neuen Normalität“ und der Lösung von sozialen Problemen aufzeigen“, sagt Nishiuma. „Wir sind in einem Geschäftsumfeld tätig, das sich schnell verändert und entwickelt, in dem Organisationen mit vielen verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind – angefangen von der Art und Weise, wie sie arbeiten, bis hin zur Herstellung von Waren und Dienstleistungen und deren Markteinführung. Unsere Technologie und die Fähigkeit diese zu integrieren ist das Herzstück, um viele dieser Herausforderungen zu lösen“, so Nishiuma.

Panasonic bietet eine Reihe von Produkten an, die in entscheidenden Geschäftsabläufen eingesetzt werden, um die Qualität kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehören mobile Computer-, Sicherheits-, Rundfunk-, Geschäftskommunikations-, Medizin- sowie visuelle Lösungen. Durch die Kombination dieser Produkte mit seinem System- und Service-Integrations-Know-how hat Panasonic auch eine wichtige neue B2B-Lösungsinitiative namens Gemba Process Innovation eingeführt. Damit unterstützt das Unternehmen seine europäischen Geschäftskunden in den Bereichen Fertigung, Logistik sowie Einzelhandel und fördert Innovationen, die die Produktivität verbessern und die Kundenzufriedenheit erhöhen.

„Für uns ist es wichtig, eng mit dem Kunden an seinem ‚Gemba‘, also seinem Betriebsort zusammenzuarbeiten und ein tiefes Verständnis für sein Geschäft zu erlangen“, fügt Nishiuma hinzu. „Die Gemba Process Innovation greift dann auf das gesamte umfangreiche Geschäfts-, Technologie- und Lösungs-Know-how von Panasonic zurück, um den Kunden dabei zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen und grundlegende betriebliche Themen anzugehen. Das Ziel dabei ist, dass sie angesichts des raschen sozialen und technologischen Wandels ihre Arbeitsweise verbessern.“

Nishiuma bringt sehr viel Erfahrung aus seiner früheren Tätigkeit als Senior Managing Executive Officer und Vorstandsmitglied bei Panasonic Systems Solutions in Japan mit, wo er in sieben aufeinander folgenden Geschäftsjahren Umsatz- und Gewinnsteigerungen durch ein starkes Produktportfolio und Lösungen mit Mehrwert erzielen konnte.

Er kam 1988 zu Panasonic und hat Politik und Wirtschaft an der renommierten Waseda-Universität in Tokio studiert.

