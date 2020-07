Logitech bringt MX Master 3 und MX Keys für Mac auf den Markt. Die Logitech-Performance-Maus und -Tastatur wurden optimal auf das Apple-Ökosystem abgestimmt.

„Wir möchten kreativen Mac-Nutzern die Möglichkeit geben, mit unserer branchenführenden Maus und Tastatur ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, so Delphine Donne-Crock, General Manager für den Bereich Creativity & Productivity bei Logitech. „Unsere Master-Serie wurde speziell für erfahrene Designer konzipiert, die höchste Ansprüche an die Werkzeuge für ihre künstlerische Tätigkeit haben. Mit MX Master 3 für Mac und MX Keys für Mac möchten wir ihnen das bestmögliche Erlebnis auf Mac und iPad bieten.“

Logitech MX Master 3 für Mac

Die Logitech MX Master 3 für Mac bringt die praktischen Funktionen und beliebten Eigenschaften der Master-Serie nun auf den Mac und das iPad. Dazu gehört unter anderem das MagSpeed-Scrolling, das dank der Neukonzipierung den geräuschlosen Wechsel vom präzisen Klick-zu-Klick-Modus zum hyperschnellen Scroll-Modus erlaubt. Die ergonomische Form und der optimierte Daumenbereich der Maus ermöglichen den mühelosen Zugriff auf das große Daumenrad und zusätzliche Tasten.

Digitaler Sensor

Aufgrund des integrierten Darkfield-Sensors mit 4000 DPI können Nutzer die MX Master für Mac auf nahezu jeder Oberfläche verwenden – sogar auf Glas. Das ist besonders bei sehr präzisen Arbeiten hilfreich, so beispielsweise bei detaillierten Photoshop-Designs. Spezielle App-Profile optimieren den Workflow für Adobe, Google Chrome, Safari und viele weitere Programme. Die wiederaufladbare Batterie der MX Master 3 für Mac hält bis zu 70 Tage bis zum nächsten Aufladen und kann auch während des Gebrauchs geladen werden.

Logitech MX Keys für Mac

Die Logitech MX Keys für Mac Tastatur bietet Nutzern ein natürliches Tipperlebnis in echtem Mac-Layout. Die flachen Tasten ermöglichen einen produktiven Arbeitsablauf mit unmittelbarer Reaktion und sind zusätzlich mit einer intelligenten Hintergrundbeleuchtung versehen: Nähern sich die Hände des Nutzers der Tastatur, passt sich das Licht automatisch an die Umgebung an und unterstützt somit jeden spontanen Einfall – bei Tag und auch bei Nacht. MX Keys für Mac verfügt über eine für den Mac optimierte Firmware: Sie ist mit einer USB-C zu USB-C-Ladefunktion ausgestattet und ermöglicht damit den einfachen Wechsel vom MacBook, iPad oder iPhone.

MX Master 3 x MX Keys – Für Mac gemacht

Die Logitech MX Master 3 für Mac und MX Keys für Mac sind auf Höchstleistungen ausgelegt. Die Master-Serie für Mac wurde für kreative Köpfe entwickelt und bietet hohe Geschwindigkeit und Präzision bei kreativen Arbeiten. Tastatur und Maus sind MacOS-optimiert und iPadOS-kompatibel, so dass kreative Nutzer damit nahtlos auf ihren Apple-Geräten arbeiten können.

Der Verkaufspreis für MX Master 3 für Mac und MX Keys für Mac liegt bei jeweils 109 Euro.

www.logitech.com/de-de