Joyn ab sofort auf Panasonic TVs verfügbar

Seit dem 07. Juli 2020 können Panasonic-Kunden auf ihren Smart TVs ab dem Modelljahr 2017 Joyn nutzen.

Der Download der Streaming-App ist kostenlos und ohne Registrierung möglich. Auf den meisten Panasonic Modellen ist Joyn bereits vorinstalliert.

Mit Joyn können die Nutzer auf 60 Free-TV Sender im Livestream zugreifen und Sendungen in den Mediatheken bequem und zeitunabhängig anschauen. Im Abo-Angebot Joyn PLUS+ sind außerdem zahlreiche exklusive Inhalte und Joyn Originals wie die Erfolgsserie „jerks.“ und die Serien-Neuheiten “MAPA”, „Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers“ oder “Frau Jordan stellt gleich” enthalten.

Die Nutzer können über das Betriebssystem MyHomeScreen, das in der aktuellen Version 5.0 besonders für Streaming-Apps optimiert ist, auf die App zugreifen. So werden beispielsweise automatisch Miniaturansichten der Inhalte angezeigt, über die die Videos direkt gestartet werden können.

Constanze Gilles, Senior Vice President Partnerships & Business Development bei Joyn.

„Mit qualitativ hochwertigen Geräten ist Panasonic einer der führenden TV-Hersteller in Deutschland. Das Motto ‚Hollywood zuhause erleben‘ passt perfekt auch zu Joyn und so bringen wir nun zusammen, was zusammengehört: Hochwertiges TV-Erlebnis mit bester Unterhaltung“, sagt Constanze Gilles, Senior Vice President Partnerships & Business Development bei Joyn. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit Joyn auf vielen Panasonic Modellen vertreten sind und damit die Verfügbarkeit von Joyn für unsere Nutzer konsequent und kontinuierlich weiter ausbauen.“

Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV bei Panasonic Deutschland

Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV bei Panasonic Deutschland, erklärt dazu: „Mit Joyn können wir nun eine weitere wichtige App zur Unterhaltung der Kunden auf unseren Geräten anbieten. Dadurch bekommen sie ganz bequem zahlreiche Free-TV-Sender, Joyn Originals und exklusive Inhalte gebündelt in einer App.“

www.panasonic.de

www.joyn.de

Über Joyn:

Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.