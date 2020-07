EURONICS Summer Convention 2020 digital

Euronics Summer Convention 2020 erstmals als digitale Veranstaltung. Erfolgreich durch die Krise: Verbundgruppe verzeichnet trotz Corona-Krise positive Umsatzentwicklung

Ein Branchentreff der ganz besonderen Art – das war und ist die EURONICS Summer Convention auch in diesem Jahr. Nicht wie gewohnt auf Mallorca, sondern 2020 erstmals komplett digital, bringt die einzigartige Veranstaltung einmal mehr Handel und Industrie zusammen und punktet mit exklusiven Informationen für alle Teilnehmer. Vom 06. bis 12. Juli haben EURONICS Mitglieder die Möglichkeit, in bekannten und beliebten Formaten wie Speeddatings und Infomärkten direkt in den Kontakt mit ausgewählten Industriepartnern und deren Produktneuheiten zu kommen – und das noch viele Wochen vor der IFA. Die Überführung der Veranstaltung in den virtuellen Raum lockt mehr Teilnehmer denn je an: Über 1.500 Teilnehmer aus EURONICS Mitgliedsbetrieben und der Industrie haben sich zur digitalen Summer Convention angemeldet.

Statt auf der Bühne, diesmal vor der Kamera. Benedict Kober als Moderator der digitalen Euronics Summer Convention 2020

Branchentreff erstmals komplett digital

Im Mittelpunkt der Gestaltung des digitalen Eventformats steht die Nähe zu Mitgliedern und Industriepartnern. Alle relevanten Programmpunkte und Vorteile aus den Vorjahren bleiben auch in der neuen digitalen Version erhalten und durch niedrige technische Hürden auch leicht zugänglich. Über den Veranstaltungstermin hinaus haben EURONICS Mitglieder Zugang zur Mediathek, in der sie die allermeisten Formate zeitverzögert abrufen können. Inhaltlich erwartet die Händler ein Mix aus Strategie-Updates und warenspezifischen Infoveranstaltungen. Benedict Kober freut sich vor allem über die hohe Teilnehmerzahl seitens der Händler: „Der EURONICS Kongress im Frühjahr und die EURONICS Summer Convention im Sommer sind unsere zwei wichtigsten Veranstaltungen, um in den direkten Kontakt mit unseren Mitgliedern zu treten. Corona hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freut es mich, dass wir nun eine digitale Lösung gefunden haben, die so gut von unseren Mitgliedern aber auch der Industrie angenommen wurde“.

EURONICS Weg durch die Krise

Dass EURONICS die letzten Monate gut bewältigt hat, zeigt der Blick auf die Umsatzentwicklung. Während der Umsatz in den Ladengeschäften im Zeitraum von März bis Juni um bis zu 23 Prozent zum Vorjahresniveau gesteigert werden konnte, bleibt die Nachfrage auf dem Online-Marktplatz auch nach Lockerung der Ausgangsbeschränkungen hoch. Der Umsatz liegt online um 136 Prozent über dem Vergleichswert von 2019. Während des Lockdowns im April stieg der Online-Umsatz sogar um knapp 217 Prozent gegenüber demselben Monat des Vorjahres. Der Absatz bei den während des Lockdowns stark nachgefragten Produkten war bei EURONICS sogar über dem Branchendurchschnitt. So wurde im Bereich Haustechnik Kleingeräte ein Absatzplus von neun Prozent verzeichnet. Produkte im Warenbereich Multimedia und PC legten sogar um knapp 26 Prozent zu.

Die positiven Entwicklungen stimmen EURONICS auch für die zweite Jahreshälfte optimistisch. Neben der Teilnahme an der IFA und der Generalversammlung in Berlin plant die Verbundgruppe auch eine Kampagnenoffensive im Herbst, die in der umsatzstarken Black-Week gipfelt. Positive Neuigkeiten gibt es ebenfalls aus dem Bereich Elektromobilität bei EURONICS: Ab voraussichtlich Ende September beginnt die Auslieferung der Fahrzeuge von AIWAYS. Zum Start sind 42 Stützpunkthändler mit an Bord.

Erfolgreich durch die Krise mit Nähe, Information und Zusammenhalt

Ein zentraler Schwerpunkt der letzten Monate lag auf dem Angebot von Informationen und konkreter Krisen-Unterstützung für die Mitglieder. So hat EURONICS eine interne Corona-Sonderseite eingerichtet, die als zentrale Anlaufstelle über die wichtigsten Regelungen informierte und über die Hinweise und Tipps für die Mitglieder zur Verfügung gestellt wurden. Zudem hat EURONICS seine Mitglieder tatkräftig unterstützt, wenn es um die Beantragung von Fördermitteln ging oder die Umsetzung der Hygienevorschriften. Darüber hinaus wurde das Qualifizierungsprogramm der EURONICS komplett digitalisiert mit Trainings, Podcasts und Webinaren.

Um auf das erweiterte Bedürfnis der Kunden nach Informationen während und nach dem Lockdown zu reagieren, hat EURONICS seine Marketing-Maßnahmen auf allen Kanälen im Online- und Printbereich nochmals verstärkt. So wurden beispielweise innerhalb von zwei Monaten ganze 93 Online- sowie mehrere CRM-Kampagnen mit hoher Mitgliederbeteiligung durchgeführt.