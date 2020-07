NETGEAR Armor jetzt für WiFi 6 Router verfügbar

NETGEAR Armor ist jetzt für WiFi 6 Router und Orbi WiFi 6 Mesh-WLAN-Systeme von NETGEAR verfügbar.

NETGEAR Armor powered by Bitdefender schützt das vernetzte Zuhause und eine unbegrenzte Anzahl von verbundenen Geräten vor Online-Bedrohungen, sowohl in den eigenen vier Wänden als auch unterwegs. Die Multi-Layer Cyber-Security-Lösung, die die Antiviren-, Anti-Malware- und Datenschutzsoftware von Bitdefender für Endgeräte umfasst, wurde jetzt in NETGEAR Orbi WiFi 6 Mesh-WLAN-Systeme und Nighthawk WiFi 6 Router integriert. So können IoT-Produkte, smarte Fernseher oder Thermostate, Mobiltelefone, Computer, Tablets und andere Geräte gesichert werden.

Sicherheit geht vor

NETGEAR Armor schützt Netzwerke aktiv vor Bedrohungen wie Trojanern, Lösegeldforderungen, Zero-Day-Exploits, Rootkits und Spyware, hilft beim Blockieren betrügerischer Websites, die versuchen, Finanzdaten wie Passwörter oder Kreditkartennummern zu stehlen und hält Ausschau nach bösartigen Links in Browsern, E-Mails oder Anwendungen.

„Die Welt hat gelernt, wie abhängig wir mittlerweile von einer permanenten Anbindung ans Netz sind. Diese Always-on-Verbindungen bringen jedoch leider auch potenzielle Gefahren und Bedrohungen mit sich“, sagt David Henry, Senior Vice President für Connected Home Products bei NETGEAR. „Im Jahr 2018 traf NETGEAR die strategische Entscheidung, unseren Kunden eine maximal mögliche Sicherheit von Weltklasse zu bieten, indem wir eine Partnerschaft mit Bitdefender eingegangen sind. Mit NETGEAR Armor können Sie beruhigt schlafen, da Sie wissen, dass Ihr Heimnetzwerk und alle angeschlossenen Geräte in den eigenen vier Wänden und unterwegs sicher sind.“

Preise und Verfügbarkeit

NETGEAR Armor ist für den Zeitraum eines 30-tägigen Probe-Abos kostenlos. Nach dem Testzeitraum ist die umfassende Cyber-Security-Lösung in einem Jahresabonnement zu einer UVP von EUR 69,99 inkl. MwSt. erhältlich.

Nach Abschluss des Jahres-Abos können Kunden von NETGEAR Armor die neue Bitdefender VPN-Funktion von den kostenlosen 200 MB verschlüsselten Datenverkehr pro Tag und Gerät auf einen unbegrenzten verschlüsselten Datenverkehr upgraden. Auch dieses Paket ist im praktischen Jahres-Abo zu einer UVP von EUR 39,99 inkl. MwSt. erhältlich.

NETGEAR Armor ist über die Mobil-App von Orbi oder Nighthawk für Apple iOS- oder Android-Geräte verfügbar. NETGEAR Armor ist jetzt für das Orbi WiFi 6 Mesh-WLAN-System (Modelle: RBK 752, 753, 852 und 853) und die folgenden WiFi 6 Performance-Router erhältlich: Nighthawk Tri-Band AX12 (Modell: RAX200), Nighthawk AX12 (Modell: RAX120), Nighthawk AX8 (Modell: RAX80) sowie Nighthawk AX6 (Modell: RAX50). Bis zum dritten Quartal dieses Jahres wird NETGEAR Armor voraussichtlich auch für die Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-Systeme (MK62/63) verfügbar sein, das dann über ein automatisches Firmware-Update bereitgestellt wird.

Bestehende Kunden der unterstützten Produkte können über ihre zugehörige App die Firmware auf die neueste Version aktualisieren und anschließend NETGEAR Armor aktivieren.

www.netgear.de