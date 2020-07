KATHREIN Digital Systems liefert neue DAB+ Produktlinie an den Fachhandel aus.

Die Produktlinie umfasst zunächst drei unterschiedliche Modelle für den mobilen sowie stationären Einsatz und setzt in allererster Linie auf Qualität bei Verarbeitung und Klang. Damit zielt KATHREIN DS klar auf anspruchsvolle Hörer, welche die Vorzüge des digitalen Radioempfangs mit klarem, störungsfreiem Sound sowie vielfältigen Programmangeboten zu schätzen wissen und Wert auf langlebige, verlässliche Produkte legen.

Kompaktradio mit OLED-Display

Das DAB+ 1 mini (UVP 139 EUR) ist ein DAB+/UKW-Radio in kompakt-klassischer Form mit gut lesbarem OLED-Display, integriertem Bluetooth-Empfänger für drahtloses Audio-Streaming und einem akustisch abgestimmtem Holzgehäuse. Zur netzunabhängigen, portablen Verwendung verfügt es über einen integrierten Lithium-Akku, inklusive LED-Anzeige für Akku-Ladezustand und Bluetooth-Verbindung.

Außerdem lässt sich die eigene Musik über den AUX-Eingang des Radios wiedergeben. Mit insgesamt vier unterschiedlichen Designs, darunter weiß oder silber lackiertes Echtholz und dunkles oder helles Echtholzfurnier bietet das KATHREIN DAB+ 1 mini auch für jeden optischen Geschmack die passende Variante.

Tragbares Internet-Radio

Ein tragbares DAB+/Internet-/FM-Radio mit Bluetooth-Empfänger liefert KATHREIN DS mit dem DAB+ 10 tower (UVP 269 EUR) in schwarz. Neben digitalen DAB+ und analogen UKW-Radioprogrammen ist dieses Produkt in der Lage, auch Internetradioangebote per WLAN wiederzugeben, darunter auch Dienste wie Spotify, Deezer und Napster. Speichern lassen sich 10 Stationen je Empfangsweg, der Sound kommt über einen 10 Watt (RMS) Lautsprecher und alle Infos zur Musik erscheinen auf dem hintergrundbeleuchteten 2,4“-Display. Steuern lässt sich das DAB+ 10 tower zusätzlich per App UNDOK (iOS/Android), selbst eine Kopplung per Bluetooth und NFC-Pairing ist möglich. Auch dieses Radio ist dank manuell schaltbarem Batterie-/Akku-Ladeschacht portabel verwendbar und mit einem AUX-Eingang sowie einem Kopfhöreranschluss ausgestattet.

Integriertes CD-Laufwerk

Beim DAB+ 100 highline (UVP 539 EUR) in schwarz handelt es sich um ein professionelles Stereo All-in-One System für den Empfang von Internet-, DAB+ und FM-Radioangeboten, der Möglichkeit zur Wiedergabe von Musik per Bluetooth und einem integrierten CD-Laufwerk. Ob digitales oder analoges Radio mit 10 Speicherplätzen je Empfangsweg, Musikstreaming-Dienste, wie Spotify, Napster oder Deezer, die Lieblings-CD, MP3- und WMA-Dateien oder beliebige Bluetooth-Zuspieler – es gibt kaum eine Quelle, die das DAB+ 100 highline nicht verwenden kann.

Zeitversetzte Musikwiedergabe

Selbst die Aufnahme und zeitversetzte Wiedergabe von Musik per SD-Karte oder USB-Stick sind möglich. Ein hintergrundbeleuchtetes 3,2“-Farbdisplay sorgt dabei stets für Klarheit und zwei integrierte Lautsprecher liefern mit je 7 Watt Leistung den richtigen Sound. Neben einer komfortablen Fernbedienung ist auch bei diesem Produkt die Bedienung per UNDOK App (iOS/Android) möglich. Die Anschlussmöglichkeiten lassen mit AUX-In, Kopfhörer, SD-Karte, USB-Port, Ethernet (RJ-45), Line-Out, optischem Ausgang und NFC-Kopplung keine Wünsche offen.

Wachsendes Programmangebot

„Digitales Radio hat den besseren Sound, das Programmangebot wächst, der Empfang ist nahezu überall störungsfrei möglich und die Radionutzung erfreut sich nach wie vor höchster Beliebtheit. Daher ist es der richtige Zeitpunkt zum Start der neuen KATHREIN DAB+ Produktlinie“, so Andreas Wimmer, Head of Key Account & New Business bei KATHREIN DS. „Mit den ersten drei Modellen liefern wir bereits eine enorme Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten und ein attraktives Produkt für den Handel – sowohl in Bezug auf die Leistungsfähigkeit als auch auf die Qualität der Radios!“

www.kathrein-ds.com