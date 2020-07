MagniFi 2 Soundbar von Polk Audio mit Surround-Sound

Die MagniFi 2 Soundbar von Polk Audio bietet SDA-Surround-Sound-Technologie, 5.1-Audiodekodierung und virtuellen Höhenkanälen für immersive Heimkino-Erlebnisse.

Polk Audio kündigt ein neues Modell seiner bekannten MagniFi Soundbar-Serie, die MagniFi 2, an. Sie soll Anwendern den Einstieg in die Welt der Mehrkanal-Heimkino-Erlebnisse erleichtern. Die leistungsorientierte Treiberanordnung und die von Polk Audio patentierte und ursprünglich von Gründer Matthew Polk entwickelte SDA-Technologie (Stereo Dimensional Array) sorgen für einen erstklassigen Sound und eine außergewöhnliche Klangtreue. Der neue 3D-Audiomodus erzeugt mithilfe der Polk SDA-Technologie virtuelle Höhenkanäle und liefert so überzeugende, immersive Hörerlebnisse.

Intuitive Bedienung

Die Inbetriebnahme und Bedienung der MagniFi 2 sind überaus intuitiv und benutzerfreundlich: Die Soundbar wird mit einem HDMI- sowie einem optischen Kabel geliefert und lässt sich schnell und einfach an jeden 4K- oder HD-Fernseher anschließen. Darüber hinaus verfügt sie über drei HDMI-2.0-Eingänge, um eine optimale Darstellung von 4K-HDR-Inhalten zu gewährleisten. Die Lautstärke der MagniFi 2 kann automatisch mit den Fernbedienungen führender TV-Hersteller und den meisten TVs mit CEC gesteuert werden. Dazu ist weder eine Programmierung noch ein Anlernen erforderlich. Zudem ist die Soundbar mit der patentierten VoiceAdjust™-Technologie von Polk Audio ausgestattet, die es Anwendern ermöglicht, die Lautstärke der Stimmen anzupassen und so für kristallklare, gut verständliche Dialoge zu sorgen.

Chromecast integriert

Dank integriertem Chromecast lassen sich Inhalte von Amazon Music HD, Apple Music, YouTube Music, Spotify, TIDAL, Deezer und vielen weiteren Diensten streamen und per Sprachbefehl über einen beliebigen Google-Assistant-fähigen Lautsprecher steuern. Außerdem können Anwender mit ihrer Stimme die Lautstärke regulieren und Informationen über den aktuellen Song abrufen. Eine weitere Option ist Streaming über Bluetooth von einem Smartphone, Tablet oder einem anderen kompatiblen Gerät.

„Viele Soundbars verbessern zwar den TV-Sound deutlich, doch nur wenige liefern ein überzeugendes, immersives Surround-Sound-Erlebnis“, sagt Michael McCole, Senior Product Marketing Manager für Soundbars bei Polk Audio. „Dank Tools wie der patentierten Polk SDA-Technologie, dem 3D-Audiomodus für virtuelle Höheneffekte sowie Dolby-Digital- und DTS-Dekodierung kommt die Soundbar MagniFi 2 einem Mehrkanal-System einen bedeutenden Schritt näher – zu einem wesentlich günstigeren Preis.“

Vier Breitbandtreiber (1 x 3 Zoll), zwei 0,75-Zoll-Hochtöner und ein separater 8-Zoll-Subwoofer mit Bassreflexöffnung garantieren lebendige Filmszenen mit massiven, fühlbar tiefen Basseffekten. Darüber hinaus enthält die Soundbar mehrere Equalizer-Voreinstellungen für Filme, Musik und Sport, um den Klang von Soundbar und Subwoofer zu optimieren. Kristallklare Dialoge, voller Surround-Sound und tiefe Bässe sorgen für das bestmögliche Audio- und Heimkinoerlebnis. Der Nachtmodus reduziert per Knopfdruck den Bass und verstärkt die Stimmen, ohne dabei die Gesamtlautstärke zu erhöhen. Anwender können die Dialoglautstärke und Basseinstellungen auch manuell ändern, um den Sound perfekt an ihre Hörumgebung und ihren Geschmack anzupassen.

https://de.polkaudio.com/