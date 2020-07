ASUS ROG Strix SCAR 17 Notebooks für Gamer

ASUS präsentiert die neuen ROG Strix SCAR 17 Notebooks für Gamer. Das ROG Strix SCAR 17, Strix G17 und Strix G15 erweitern das Gaming-Portfolio.

Das ROG Strix SCAR 17 bietet neben seinem ultraschnellen 300-Hz-IPS-Level-Panel einen Intel Core i9 Prozessor der neuesten Generation für maximale Spieleleistung. Die neuen ROG Strix G15 und G17 Modelle sind mit dem Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation und GPU-Optionen bis hin zur NVIDIA RTX 2070 SUPER ausgestattet. Zusammen mit dem optional erhältlichen 240-Hz-Display sorgen die neuen Strix G Modelle für echte Gaming-Action in Hochgeschwindigkeit.

Non-Stop Leistung und maximale Gaming-Power

Dank des 300Hz/3ms NanoEdge-Displays bietet das ROG Strix SCAR 17 selbst bei rasanter Action ein gestochen scharfes Bild, so dass Nutzer noch schneller auf Ereignisse im Spiel reagieren können. Mit dem aktuellen Intel Core i9 Prozessor der 10. Generation, bis zu 32 GB 3200 MHz DDR4-RAM, bis 2TB SSD im RAID 0 und der NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Grafik ist das Strix SCAR 17 auf maximale Leistung für ambitionierte und professionelle Gamer ausgelegt. Dank effizienter Flüssigmetallkühlung, selbstreinigenden Anti-Dust-Kanälen und überragender WLAN-Konnektivität mit der ROG RangeBoost-Technologie kommen Spieler auch in actiongeladenen Situationen nicht ins Schwitzen.

Starkes Design

Auch das Design ist ein echter Hingucker. Die individualisierbaren RGB-LED-Beleuchtungseffekte, einschließlich der stylischen Light Bar, die rund um das Gehäuse verläuft, sorgen für zusätzliches Spielvergnügen. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Tastatur-Hintergrundbeleuchtung je Taste, das beleuchtete RGB-Logo auf dem Notebook-Deckel sowie der NFC-fähige ROG Keystone II Chip. Dieser befindet sich seitlich im Gehäuse und unterstreicht die Gaming-DNA der SCAR-Serie. Der Keystone II bietet durch einen physischen Schlüssel Zugang zu einem versteckten Laufwerk, das dem Nutzer Sicherheit für seine persönlichen Dateien gibt. Zudem ermöglicht er, benutzerdefinierte Einstellungen und Profile schneller zu laden. So sind die jeweiligen Nutzerdaten sicher geschützt und dennoch jederzeit griffbereit.

Schlank, schick und schnell

Die ROG Strix G15 und G17 Modelle werden von einem Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation und GPU-Optionen bis hin zur NVIDIA RTX 2070 SUPER angetrieben. Das Strix G15 ist mit einem ultraschnellen 240-Hz-Display mit nur 3ms Reaktionszeit erhältlich. Die intelligente Thermal Grizzly Conductonaut Flüssigmetallkühlung ermöglicht das beste Spielerlebnis in jeder Situation – auch während langer Gaming-Sessions. Auch in Sachen Konnektivität sind die beiden Modelle voll ausgestattet: Neben drei USB3.2 Gen 1 Typ A, einem USB3.2 Gen 2 Typ C, einem LAN RJ-45 und einem HDMI-Anschluss sorgt die RangeBoost-Technologie für noch bessere WLAN-Konnektivität bei jeder Schlacht.

Eine optimierte Gaming-Tastatur mit 4-Zonen Beleuchtung und die schicke Light Bar erlaubt jedem Gamer seinen ganz persönlichen Style zu finden und zu unterstreichen. Als absolutes Design-Highlight präsentiert ASUS das ROG Strix G15 zusätzlich in der Electro Punk Edition mit passendem pinkem Mousepad. Auf dem dunklen, gebürsteten Metall heben sich Akzente in strahlendem Pink ab. Zudem sind optional die ROG Strix GO Core Electro Punk Kopfhörer und die P512 ROG Strix Impact II Electro Punk Mouse erhältlich.

www.asus.de