Samsung Cashback-Aktion „Wer mehr will, kriegt jetzt mehr“

Nach dem Samsung Juni-Promotion kommt jetzt die „Ich-will-mehr-Promotion. Kunden erhalten zu zahlreiche Aktions-TVs je nach Modell ein Galaxy S20, S10+ oder ein A71.

Attraktive Angebote sind meistens begrenzt. Es sei denn, der Anbieter möchte die Freude seiner Kunden verlängern – so wie Samsung. Ganz nach dem Motto „Ich-will-mehr“ profitieren Käufer ausgewählter Samsung Produkte3 mit Made for Germany Kennzeichnung auch im Juli von attraktiven Angeboten. Es nehmen verschiedene Aktions-TVs teil, zu deren Kauf Kunden je nach Modell ein Galaxy S20, Galaxy S10+ oder Galaxy A71 kostenlos dazu bekommen. Alle 2020er Samsung TVs enthalten zudem die Samsung Collection: Zugang zu jeder Menge vielfältigen Inhalten der Dienste DAZN, HD+, Rakuten TV, Sky Ticket und waipu.tv inklusive. Auf Sound Tower, Q-Soundbars und One Body Soundbars gibt es außerdem bis zu 100 Euro Cashback.

Für 8K QLED, die an der Aktion teilnehmen, läuft die Promotion ab sofort bis zum 28. Juli 2020. Wer sich für einen anderen Aktions-TV oder eine Aktions-Soundbar entscheidet, kann die Vorteile der Ich-will-mehr-Promotion bis zum 14. Juli 2020 erhalten. Für die Registrierung bleibt Kunden sogar noch mehr Zeit: Bei Aktions-TVs bis zum 11. August 2020, für alle anderen teilnehmenden Geräte bis zum 28. Juli 2020.

Dream-Team: Samsung TV und Smartphone

Käufer eines Q950T4 8K QLED kommen in den Genuss eines starken Deals. Neben einer beeindruckenden 8K-Auflösung, dem ansprechenden „Infinity Screen“-Design und einer Maximalhelligkeit von bis zu 4000 Nits erhalten Kunden zusätzlich ein Galaxy S20 in Cosmic Gray. Neben den 8K Topmodellen nehmen auch zahlreiche 4K QLED Aktionsmodelle sowie die Lifestyle TVs The Serif5 und The Frame6 mit attraktiven Bundle-Angeboten an der Ich-will-mehr-Promotion teil. The Frame eignet sich besonders für Kunstliebhaber: Über den integrierten Art Store verwandeln Nutzer ihr Wohnzimmer zur eigenen kleinen Kunstgalerie. The Serif setzt ein echtes Statement zwischen Couch und Esstisch und fügt sich bei Bedarf als Design-Objekt, das die Blicke auf sich zieht, nahtlos in die Wohnumgebung ein. Je nach Modell erhalten Käufer das Galaxy A71 in Prism Crush Black oder das Galaxy S10+ in Ceramic Black dazu.

Insgesamt nehmen 56 TV-Produkte an der Aktion teil. Eine vollständige Auflistung aller Aktionsmodelle finden Sie hier.

Samsung Audio-Cashback für Soundbars und Sound Tower

Musik, bitte!

Ein entspannter Sommer-Abend zuhause wird noch schöner, wenn im Hintergrund die liebsten Songs, verpackt in satten Klängen, laufen. Die Q-Soundbars und One Body Soundbars von Samsung geben die Lieblingsmusik kraftvoll und klar wieder ohne zu viel Platz im Wohnzimmer einzunehmen. Der für Musik ausgelegte Sound Tower hebt die Stimmung noch zusätzlich mit integrierter LED-Party-Beleuchtung, Karaoke-Modus und bebendem Bass Booster. Auf die zwölf Aktionsgeräte wartet Cashback von bis zu 100 Euro.