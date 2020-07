Panasonic stellt zwei neue DAB+ Digitalradios vor

Panasonic ergänzt DAB+ Portfolio um Digitalradio RF-D30BT und Radiowecker RC-D8. Rauschfreier Klang und Bluetooth Streaming im Retro-Design.

Mit seinem spritzwassergeschützten Design ist das RF-D30BT besonders als Küchenradio geeignet. Dabei findet es mit seiner kompakten Form auf der Arbeitsplatte ebenso Platz wie auf der Fensterbank. Sogar ein praktischer Kurzzeittimer (bis 120 Minuten) ist integriert und erinnert an den Kuchen im Backofen. Zudem können Smartphone-Besitzer bequem über einen USB-Anschluss an der Radiorückseite ihr Smart Device aufladen1. Praktisch, wenn wie so häufig nicht genügend Steckdosen vorhanden sind.

Spritwassergeschützt ist das Panasonic DAB+ Radio RF-D30 auch perfekt am Strand, Schwimmbad oder Pool.

Das RF-D30BT bringt Abwechslung in jeden Tag. Es empfängt nicht nur die digitalen DAB+ Programme, sondern auch die gewohnten UKW Sender der Region. Der bequeme Direktzugriff auf jeweils zehn Lieblingssender ist über Favoritentasten an der Geräteoberseite möglich. Weitere Sender sind über das Auto Tuning oder den großen Tuning-Regler an der Geräteseite leicht gefunden. Darüber hinaus verwandelt sich das kompakte Digitalradio auf Fingertipp in einen Bluetooth Lautsprecher für Musikwiedergaben vom Smartphone oder Tablet. Dabei holt der 10 cm Breitbandlautsprecher das Klangmaximum aus dem kompakten RF-D30BT und 2 Watt (RMS) Ausgangsleistung. Für das Feintuning stehen fünf Equalizer-Einstellungen zur Verfügung: Flat, Heavy, Soft, Clear und Vocal. Bei allen Radiosendungen mit hohem Sprachanteil steigert Clear Mode Dialogue auf Tastendruck die Verständlichkeit. Seinen Retro-Charme spielt das RF-D30BT nicht nur zuhause aus, sondern dank alternativem Batteriebetrieb auch draußen und unterwegs. Optisch passt der Newcomer perfekt zum Micro HiFi System SC-DM504 sowie zum Digitalradio RF-D10 (ohne Bluetooth), die beide bereits erhältlich sind.

Radiowecker mit DAB+ und UKW Empfang und USB-Ladefunktion

Wer mit kristallklarem DAB+ Sound einschlafen und aufwachen möchte, liegt beim DAB+ Radiowecker RC-D8 richtig. Ab Herbst 2020 setzt er die Designlinie des CDDigitalradios RX-D70BT fort. Neben der großen Uhrzeitanzeige, deren Helligkeit in drei Stufen dimmbar ist, fällt die Neuheit durch eine extrabreite Snooze-Taste und eine Favoritentaste für jeweils zehn DAB+ und UKW Radiosender auf. Zwei Weckzeiten und ein Sleeptimer sind programmierbar. Der Radiowecker bietet zudem einen USB-Anschluss, um z.B. das nutzereigene Smartphone über Nacht aufzuladen. Wer das Smartphone aus dem Schlafzimmer verbannen möchte, startet mit dem UKW Radiowecker RC-800 in den Tag. Er verzichtet auf die Ladefunktion und unterscheidet sich äußerlich durch seine orangefarbene Displayanzeige vom RC-D8.

Markteinführung und Preise

Das DAB+ Digitalradio RF-D30BT wird ab August 2020 in einer schwarzen und weißen Ausführung im Handel erhältlich sein. Im Herbst 2020 folgen der schwarze DAB+ Radiowecker RC-D8 sowie die UKW-Variante RC-800.

Unverbindliche Preisempfehlungen in Deutschland ab 01.07.2020 inkl. 16% Mehrwertsteuer

(Stand: 01.07.2020):

RF-D30BT: 116 Euro, RC-D8: 68,23 Euro, RC-800: 38,98 Euro

www.panasonic.de