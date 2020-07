LG präsentiert antibakterielle Earbud Ohrhörer

LG Electronics präsentiert antibakterielle Earbud Ohrhörer und stellt zwei neue TONE Free True Wireless Ohrhörer (Modelle HBS-FN6 und HBS-FN4) vor.

Beide bieten dank der Meridian Audio-Technologie ein außergewöhnliches Hörerlebnis mit realistischem Klang. Das Modell LG HBS-FN6 verfügt über das branchenweit erste UVnano-Ladecase von LG, das Bakterien und Keime auf den Ohrstöpseln beim Aufladen beseitigt. Das neue stromlinienförmige Design sorgt für einen angenehmen Sitz im Ohr. Die Earbuds sind ab Juli 2020 in zwei Farben erhältlich: mattes stilvolles Schwarz und glänzendes modernes Weiß.

Digitale Signalverarbeitung

Die Ohrhörer bieten eine zusätzliche räumliche Dimension dank der HSP-Technologie (Headphone Spatial Processing) von Meridian – LGs langjährigem Audiopartner bei der Bereitstellung von überragendem Klang – mit digitaler Signalverarbeitung, einer Technologie, die Meridian seit über 25 Jahren perfektioniert. DSP erzeugt nicht nur ein lebensechtes Klangbild, das die Wahrnehmung echter Lautsprecher simuliert, sondern liefert auch Vocals mit makelloser Klarheit und immersiven Audioerlebnis.

Spezielle Klangeinstellungen

Beide TONE Free Modelle verfügen über individuelle, von Meridian entwickelte EQ-Klangeinstellungen, wobei jeder Modus vier einzigartige Voreinstellungen bietet, um ein optimal zugeschnittenes Musikerlebnis zu ermöglichen: „Natural“ für einen authentischen und ausgewogenen Klang, „Immersive“ für ein erweitertes Raumgefühl, „Bass Boost“ für zusätzlichen Schwung und „Treble Boost“ für mehr Klarheit bei Gesangsdarbietungen. Die Geräuschisolierung durch die gut sitzenden Ohrstöpsel sorgt für eine hervorragende Dämmung, die die meisten störenden Außengeräusche abschirmt, während der Ambient Sound-Modus es dem Träger ermöglicht, mit einem Knopfdruck zu hören, was um ihn herum passiert.

Innovatives Laden

Das Spitzenmodell HBS-FN6 verfügt über ein innovatives UVnano-Ladecase für die sichere Verwahrung, unkompliziertes Laden und verbesserte Hygiene. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Ohrstöpsel mehr Keime und Bakterien beherbergen können als ein Küchenschneidebrett, was zu möglichen Ohrinfektionen führen kann. Durch die Verwendung des integrierten UV-Lichts hält das schlanke Ladecase von LG die Ohren hygienischer, indem sie 99,9 Prozent von Koli- (E. coli) und Staphylokokken-Bakterien (S. aureus) aus dem ungiftigen, hypoallergenen Silikon-Aufsätzen und dem inneren Netzgewebe entfernt. Das kompakte Ladegehäuse ermöglicht nach einer fünfminütigen Ladezeit eine Hördauer von bis zu einer Stunde. Beide Modelle lassen sich voll aufgeladen bis zu sechs Stunden lang verwenden, wobei das UVnano-Ladecase drei volle Ladungen für insgesamt 18 Stunden Hörvergnügen liefert.

„LG verfolgt stets das Ziel, Verbrauchern das bestmögliche Audioerlebnis zu bieten. Mit unseren neuen TONE Free Earbuds vertiefen wir die erfolgreiche Partnerschaft mit Meridian Audio“, so Park Hyung-woo, Leiter der Audio- und Videoabteilung der LG Home Entertainment Company. „TONE Free steht nicht nur für einen großartigen Klang, sondern begeistert mit innovativer Technologie, die gleichzeitig sehr praktikabel ist.“

Benutzerfreundlich

Die neuen LG TONE Free Modelle zeichnet sich durch verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Beide sind IPX4-zertifiziert und bieten Schutz gegen Spritzwasser, Regen und Schweiß beim Sport. Sowohl HBS-FN6 als auch HBS-FN4 lassen sich bequem durch Sprachsteuerung über Google Assistant oder Siri auf einem angeschlossenen Smartphone bedienen. Intuitive Berührungsbefehle, die in jeden Ohrstöpsel integriert sind, ermöglichen es dem Nutzer, abzuspielen, zu pausieren, zu überspringen und die Lautstärke zu regeln, ohne zum mobilen Endgerät greifen zu müssen.

„Wir haben unser komplettes Know-how in die Entwicklung der Klangidentität für diese neue Serie an LG TONE Free Produkten gesteckt“, kommentierte John Buchanan, CEO von Meridian Audio. „Ob zu Hause, im Auto, im Berufsverkehr oder im Fitnessstudio, die neuen LG TONE Modelle sind für Verbraucher auf der ganzen Welt ein klarer Schritt vorwärts in Sachen Audio-Innovation sowie -Leistung und erfüllen weltweit die Nachfrage nach komfortablen, hochwertigen Klangerlebnissen.“ Beide LG TONE Free Modelle werden ab Juli 2020 in den Handel gebracht. In Deutschland können Kunden das Modell HBS-FN6 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149 Euro und das Modell HBS-FN4 für 99 Euro erwerben.

