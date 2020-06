Verbessertes Denon Home Erlebnis mit neuestem HEOS Update

Denon stellt ein umfangreiches HEOS Update für ein verbessertes Denon Home Erlebnis bereit.

Besitzer eines Denon Home können mit diesem Update ihre Multiroom-Lautsprecher noch bequemer bedienen und die Klangwiedergabe im Raum durch eine neue Lautsprecheraufstellungsoptimierung verbessern.

Optimierung der Lautsprecheraufstellung

Aufgrund ihrer fortschrittlichen Technologien können Denon Home Lautsprecher, trotz der relativ kompakten Abmessungen, einen kräftigen Tiefbass wiedergeben. Wenn ein Lautsprecher in der Nähe einer massiven Wand oder in einer Ecke des Raumes aufgestellt wird, kann der Bass jedoch leicht überbetont klingen. Dieser raumakustische Effekt kann durch eine standardmäßige Bass-/Höhenregelung, wie sie bisher in der HEOS App zur Steuerung des Denon Home Sounds enthalten ist, nur schwer kompensiert werden.

Optimierung der Aufstellung

Das neue Update bringt jetzt eine zusätzliche Aufstellungsoptimierung, welche die Basswiedergabe unter Berücksichtigung des Aufstellungsortes steuert – freistehend, in der Nähe einer Wand, im Regal oder in der Ecke.

Nutzer können zwischen drei Einstellungen wechseln und hören den Effekt sofort. Je nach Musik und persönlichem Geschmack wird die Basswiedergabe individuell abgestimmt. Die standardmäßigen Bass-/Höhenregler ergänzen diese Einstellung. Es gibt also zahlreiche Optionen, um mit einem Denon Home den besten Klang zu erzielen.

Bequeme Bedienung direkt am Denon Home

Die Lautsprecher von Denon Home verfügen über Lautstärke-, Play/Pause- und Schnellwahltasten, welche sich auf dem oberen Bedienfeld, direkt am Lautsprecher befinden. Das neueste Firmware-Update ermöglicht es, Songs direkt am Denon Home Lautsprecher zu überspringen, ohne nach dem Telefon zur Steuerung suchen zu müssen.

Wenn Musik spielt und Nutzer Play/Pause drücken, wird der aktuelle Titel angehalten. Bei zweimaligem Antippen von Play/Pause springt man zum nächsten Song, bei dreimaligem zum vorherigen oder zum Anfang des aktuellen Titels.

Um das HEOS Update zu erhalten, sollten die Denon Home Lautsprecher eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Das Update startet sobald die HEOS App geöffnet wird. Falls beim Einrichten des Lautsprechers die Option „automatische Updates“ ausgewählt wurde, sollte das Update bereits auf dem Gerät verfügbar sein.

