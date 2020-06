Die neuen Sony XB Wireless Lautsprecher mit Extra Bass sind die idealen Begleiter für Musikfans, die ihre Lieblingstitel überall in exzellentem Sound genießen möchten.

Dafür sorgt der neu entwickelte X-Balanced Speaker bei den SRS-XB43, SRS-XB33 und SRS-XB23, welcher eine optimierte Klangqualität bietet. Dank wasserfestem, staub- und stoßfestem Gehäuse sind sie perfekt für den uneingeschränkten Musikgenuss in jeder Situation geeignet. Außerdem präsentiert sich der leichte, kompakte und bequem tragbare SRS-XB23, wie auch die weiteren neuen Modelle, in frischem Design.

Die neuen kabellosen Lautsprecher produzieren tiefe, druckvolle Bässe, wo immer sie zum Einsatz kommen.

Der neue X-Balanced Speaker

Der neu entwickelte X-Balanced Speaker von Sony gewährleistet hohe Klangqualität und einen kräftigen Schalldruck für einen volleren, tieferen und eindrucksvolleren Sound. Die ovale Form der Lautsprechereinheit maximiert die Fläche der Membran, was den Schalldruck erhöht und damit die Bässe verstärkt. Außerdem verringert diese Form die Auslenkung des Treibers bei gleichbleibendem Schalldruck, und reduziert dadurch Verzerrungen. So ist beispielsweise der Schalldruckpegel des XB33 rund 30 Prozent höher als beim Vorgängermodell (SRS-XB32) und die Verzerrungsrate circa 25 Prozent geringer.

Im Gegensatz zur runden Membran einer herkömmlichen Lautsprechereinheit hat der X-Balanced Speaker des XB43 eine nahezu rechteckige Membran. Das 2-Wege-Lautsprechersystem verbindet einen Tieftöner für niedrige bis mittlere Frequenzen mit einem speziellen Hochtöner für die höheren Frequenzen. Das Ergebnis: ein kraftvoller Klang, tiefe, satte Bässe und außergewöhnliche Klarheit bei der Stimmwiedergabe. Zudem ermöglicht die neue Konstruktion in der ovalen Form einen erhöhten Schalldruck in einem kompakten Format.

LIVE SOUND Modus

Der beliebte LIVE SOUND Modus der XB43 und XB33 bringt mit einzigartigem 3D-Sound jedes Fest in Schwung und schafft Konzertatmosphäre. Er lässt sich wie gewohnt über einen einfachen Knopfdruck aktivieren.

Action ohne Reue

Der Konus und die Staubschutzkalotte aus robustem, leichtem MRC1-Material tragen zur hohen Klangqualität bei. Dank seitlicher Passivradiatoren mit neuer Anordnung konnte die Basswiedergabe noch einmal deutlich verbessert werden.

Die Schutzklasse IP672 ermöglicht es, die neuen Lautsprecher überall hin mitzunehmen: an den Strand, in den Wald oder in die Wüste – sie funktionieren immer, egal wie staubig es ist. Dazu sind sie salzwasserbeständig, sodass der Partyspaß sogar im Meer weitergehen kann!

Dank ihrer neuen, stoßfesten und robusten Konstruktion halten die Lautsprecher XB33 und XB23 Erschütterungen, Stößen und Kratzern stand, die im täglichen Gebrauch nahezu unvermeidlich sind.

Nonstop-Spaß und neuer Formfaktor

Mit mehrfarbigen Lichtleisten, Tweeter-3 und Lautsprecherbeleuchtung schafft das neue Design mit den XB43 und XB33 Festivalstimmung. Mit der kostenlosen Fiestable App4 kann zudem echtes Club-Feeling erzeugt werden. Sie ermöglicht es, direkt vom Smartphone die Lautsprecherbeleuchtung mit dem Beat zu synchronisieren oder die Farbe der Lichter zu wechseln.

Mit der kostenlosen Sony | Music Centre App5 können Heim-DJs die Lautsprecher sogar von der Tanzfläche aus steuern. Sie können ganz entspannt ihre Lieblings-Wiedergabelisten auswählen, den nächsten Song festlegen oder die Beleuchtung ausschalten. Zusätzlich können mit der neuen Funktion „Party Connect“ bis zu 100 kompatible SRS-XB43, SRS-XB33 oder SRS-XB23 Lautsprecher per Bluetooth verbunden werden. So tanzen dank synchronisierter Musik und Beleuchtung alle zum gleichen Beat.

Viele Farben und lange Akkulaufzeiten

Die neuen Lautsprecher sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und haben ein frisches Design, das mit jedem Raum harmoniert. Der kompakte, leichte und bequem tragbare XB23 passt sogar in eine Rucksacktasche oder in den Becherhalter eines Campingstuhls. Außerdem ist er mit einem praktischen Gurt ausgerüstet, sodass er beim Camping beispielsweise am Zelt aufgehängt werden kann.

Die Lautsprecher können jetzt über einen neuen USB-C-Anschluss aufgeladen werden. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 24 Stunden6. Weiteres Plus: Wenn der Smartphone-Akku einmal leer ist, kann er am USB-A-Anschluss des XB43 oder XB33 Lautsprechers leicht aufgeladen werden.

www.sony.de