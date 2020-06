Panasonic Lumix G110 – Fotos, Videos und Social Media leicht gemacht

Ohne Einschränkungen bei der Foto- und Videoqualität soll die neue Panasonic Lumix G110 mit ihrem superleichten und kompakten Gehäuse eine große, schwere Kameraausrüstung überflüssig machen.

Und mit ihrer Bild- und Tonqualität hebt sich die G110 dabei deutlich von vergleichbaren Kameras oder Smartphones ab. Das macht sie zur idealen Wahl für Fotografen, wie auch Social-Media- und Web-Content-Gestalter.

Für eine Klangqualität auf neuem Niveau sorgt die erstmals in einer spiegellosen Kamera zum Einsatz kommende »OZO Audio«-Aufnahmetechnologie von Nokia. Dank der drei verbauten Mikrofone nimmt die Kamera den Ton sauber und klar auf, egal ob er von vorne, hinten oder allen Seiten kommt. Der Autofokus arbeitet schnell und zuverlässig mit Gesichts- und Augenerkennung. Der neue Video-Selfie-Modus mit seiner Audio-Verfolgungs-Funktion spricht insbesondere Vlogger an. Neu ist auch die Möglichkeit, Hochkant-Videos aufzunehmen, oder der Frame-Marker-Modus, bei dem eine Maske über dem Bild alle gängigen Social-Media-Formate anzeigt.

Der Micro FourThirds-Sensor ist mit rund 17 x 13 mm Kantenlänge und 22 mm Diagonale sehr viel größer als typische Kompaktkamera- oder Smartphone-Sensoren. Damit lassen sich in unterschiedlichsten Situationen qualitativ hochwertige 20 MP-Fotos und 4K-Videos aufnehmen. Für das Aufnehmen ruckelfreier, hochauflösender 4K- oder Full-HD-Videos stehen eine Vielzahl von Bildfrequenzen für unterschiedliche Motiv- und Aufnahmebedingungen zur Verfügung. In einer Welt, in der viele Content-Produzenten Smartphones verwenden, heben sich mit der G110 aufgenommene Bilder dank ihrer überragenden Qualität davon ab.

Mit einem Gewicht von nur 412 g (komplett mit 12-32-mm-Zoom) ist die G110 so leicht und kompakt, dass sie nie zur Belastung für den Fotografen oder Vlogger wird.Der neue Stativgriff DMW-SHGR1 ist im Kit oder optional als Zubehör erhältlich. Er erleichtert die Kamerahaltung während der Aufnahme und kann auch als Kompaktstativ verwendet werden. Die Lumix G110 ist mit integrierter Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität ausgestattet. Damit ist die Kamera-Fernsteuerung bei Foto- und Videoaufnahmen ebenso möglich wie die kabellose Übertragung der aufgenommenen Fotos und Videos.Die Panasonic Lumix G110 im Kit mit dem 12-32-mm-Objektiv wird im Juli 2020 im Handel erhältlich sein; UVP ab 01.07.2020 730,12 € inkl. 16% MwSt.

Hier geht es zu den LUMIX-Kompaktkameras