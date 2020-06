Neue Acer Chromebooks mit flexiblem Gelenk

Acer stellt Chromebooks mit flexiblem Gelenk vor. Die stylishen Chromebook Spin 713 und Chromebook Enterprise Spin 713 bieten eine Vielzahl an Einsatzgebieten.

Die Modelle wurde speziell für Business-User konzipiert und vergrößern den sichtbaren Bildschirmbereich dank eines Seitenverhältnis von 3:2 um satte 18 Prozent. Gleichzeitig ermöglicht das Betriebssystem Chome OS absolut sicheres Arbeiten in der Cloud sowie den nahtlosen Wechsel zwischen Arbeits-, Heim- und mobilem Arbeitsplatz und den damit verbundenen Projekten.

Business-Variante

Mit der Enterprise-Variante des Convertibles und dem Chromebook Spin 311 bringt Acer zusätzlich Geräte für jede Lebenslage auf den Markt – egal ob Hausaufgaben oder Businessprojekt.

Das neue Acer Chromebook Spin 713 ist Teil des Project Athena und ist mit den neuesten Intel Core vPro i7-Prozessoren der 10. Generation in weniger als einer Sekunde aus dem Ruhezustand erweckt und einsatzbereit.

Aktuelle Prozessoren

Die aktuellen CPUs bieten zuverlässigste Leistung in Sachen Konnektivität, Produktivität und Plattformstabilität. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden1 und integrierter Schnellladefunktion ist es auch unterwegs der ideale Begleiter für Business-Nutzer, die jederzeit Hardware für anspruchsvollste Aufgaben benötigen.

360-Grad drehbares Display für mehr Flexibilität

Das 33,8 cm (13,5 Zoll) große VertiView-Display aus Corning® Gorilla® Glass mit Touchfunktion lässt sich um ganze 360 Grad drehen und ist damit vielseitig und flexibel einsetzbar. Mit einem Seitenverhältnis von 3:2 bietet das Chromebook dem Nutzer 18 Prozent mehr vertikale Höhe als bei einem 16:9-Display. Arbeitsschritte können ohne langes Scrollen unkompliziert ausgeführt und Präsentationen oder andere Aufgaben bequem von unterwegs erledigt werden.

Hohe Auflösung

Das VertiView-Display hat eine Auflösung von 2.256 x 1.504 Pixeln (228 PPI) und verfügt damit über 1,6-mal so viele Pixel wie ein herkömmliches Full-HD-Display. Fotos, Videos, Spiele und Präsentationen werden lebendiger und detaillierter dargestellt. Texte sind schärfer und besser lesbar als auf einem Full HD-Display. In Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen lässt sich das neue Chromebook auf einfache und kollaborative Art einsetzen. Dokumente, Tabellenkalkulationen und Websites können so ohne Bildlauf bearbeitet und angezeigt werden.

Robustes Aluminiumgehäuse trifft Konnektivität

Das Chromebook Spin 713 verfügt über ein gleichermaßen robustes wie stilvolles Metallgehäuse. Das Chassis erfüllt die Standards der Militärnorm U.S. MIL-STD 810G2, sodass das Gerät einen Sturz aus bis zu 122 cm Höhe und bis zu 60 kg Druck problemlos überstehen kann.

Gut geschützt

Neben dem Touchscreen ist auch das Touchpad des Gerätes aus Corning Gorilla Glass gefertigt, welches das Gerät vor Kratzern und Feuchtigkeit schützt und für eine angenehme Navigation durch Apps, Websites und Projekte sorgt.

Ausgestattet mit zwei USB 3.1 Typ C-Ports sowie einem weiteren USB 3.0 Typ A-Port kann das Gerät an jedem Arbeitsplatz mit jeglichen Peripheriegeräte für produktive Arbeitssessions verbunden werden. Egal ob Datenübertragung oder das Aufladen des Chromebooks – dank des universellen Konnektivitätsangebots werden diese Aufgaben zum Kinderspiel.

Chromebook Spin 713 auch mit Chrome Enterprise Upgrade erhältlich

Für eine Vielzahl von Unternehmen eignet sich das neue Chromebook Enterprise Spin 713. Das schnelle und sichere Betriebssystem des Geräts ist auf die Verwaltung von großen Geräte-Gruppen ausgelegt und vereinfacht Prozesse und die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern. Aufgrund der cloud-basierten Tools können diese unabhängig von ihrem Standort effektiv arbeiten und gleichzeitig mit Kunden und Partnern in Verbindung bleiben.

Chrome OS wird automatisch aktualisiert und ist durch mehrere Sicherheitsstufen vor ständig wechselnden Online-Bedrohungen geschützt.

Sollte das Chromebook verloren gehen, können IT-Administratoren das Gerät problemlos deaktivieren, den Zugriff durch Fremde verhindern und somit die ständige Sicherheit der Unternehmensdaten gewährleisten.

Dank der webbasierten, zentralen Verwaltung aller Geräte in einem Enterprise-Netzwerk können auch Updates ganz unkompliziert von der IT durchgeführt, Apps konfiguriert und Erweiterungen, Richtlinien sowie anderweitige Anwendungen umgesetzt werden.

Das Chromebook Spin 311 – ideal für Schüler und Studenten

Das 28 cm (11,6 Zoll) große Chromebook Spin 311 mit 360 Grad Scharnier wurde speziell für Schularbeiten und alltägliche Zwecke entwickelt. Mit einem Gewicht von gerade einmal einem Kilogramm und seiner angenehmen Größe, passt das Chromebook perfekt in jede Tasche und kann problemlos transportiert werden. Dank des HD Touch-IPS-Displays aus Corning Gorilla Glass und einer verbesserten Tastatur bietet das Spin 311 mehr Stabilität.

Lange Akkulaufzeit

Auch für digitale Meetings oder virtuelle Familientreffen ist es durch seine Webcam mit großem Sichtfeld ideal geeignet. Mit Wi-Fi 6 und Bluetooth 4.2 können Tools wie Google Classroom oder Google Hangouts hervorragend genutzt werden. Auch von unterwegs und an Orten außerhalb der eigenen vier Wände zeigt das Gerät aufgrund seiner langen Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden und der gesamten Bandbreite an Anschlüssen, dass es ein wahrer Alltagsheld ist.

Das Chromebook Spin 713, Chromebook Enterprise Spin 713 und Chromebook Spin 311 unterstützen Android-Apps über Google Play vollständig. Nutzer können somit nicht nur auf Chrome-Apps, sondern auch auf zahlreiche Android-Apps zugreifen.

