Samsung startet Kampagne für 8K QLED TV mit einem Fernsehspot.

Die Sinneswahrnehmung des Menschen ist faszinierend. Jeder noch so kleine Einfluss kann eine große Wirkung entfalten und den Unterschied machen, ob Dinge einfach, gut oder atemberaubend sind. Mit einer emotionalen Kommunikationskampagne, deren Herzstück aus einem 30-sekündigen TV-Spot besteht, zeigt Samsung, wie die neuen 8K QLED Modelle die Sinne der Nutzer erreichen und das Fernseherlebnis so verändern können.

Mit allen Sinnen

Die heute beginnende Kampagne läuft bis zum 28. Juli und wird im TV, auf verschiedenen digitalen Kanälen wie YouTube und Instagram ausgespielt, sowie in ausgewählten Printmagazinen und Websites verlängert. Manchmal braucht es nur ein Geräusch, ein ganz besonderes Bild oder eine schöne Erinnerung, damit sich am ganzen Körper eine Gänsehaut bemerkbar macht. Ursprung dieses Phänomens ist die Sinneswahrnehmung des Menschen, die ebenso mächtig wie sensibel ist. Je stärker die Sinne angesprochen werden, desto intensiver ist das Gefühl, das den Menschen überkommt. „Alle Sinne“, die neue Kommunikationskampagne von Samsung, setzt an genau diesem Punkt an: Sie stellt heraus, wie die neuen 8K QLED Modelle von Samsung verschiede Sinne ansprechen und so ein intensives TV-Erlebnis erzeugen können.

Animation der Sinne

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der 30-sekündige TV-Spot, der die Features der neuen 8K QLED von Samsung in Szene setzt. Der hochwertig produzierte Spot verbindet ergreifende Bilder mit den Vorzügen der 8K Technologie und zeigt, in welcher Form die menschlichen Sinne dadurch angesprochen werden sollen.

Feuerwerk für die Augen

Speziell die Bereiche Bildqualität, Sound, Design und Smartness werden in den Mittelpunkt gestellt, was in dem mit Metaphern gespickten Spot eindrucksvoll umgesetzt wurde. So wirkt die ultrascharfe 8K-Auflösung mit mehr als 33 Millionen Pixeln etwa wie ein Feuerwerk für den Sehnerv. Der Object Tracking Sound+ lässt die Haare des Nutzers im wahrsten Sinne des Wortes zu Berge stehen, wenn Dinge sich plötzlich nicht mehr nur auf dem Bildschirm, sondern gefühlt im ganzen Raum bewegen. Dank Infinity Screen und dem hochwertigen QLED Design ist auch der Sinn für Ästhetik Teil des Gesamterlebnisses.

Die Zukunft des Fernsehens – in 30 Sekunden

„Die neuen 8K QLED Modelle haben das Potenzial, die Art, wie wir fernsehen zu verändern“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing CE bei Samsung dazu. „Unsere „Alle Sinne“- Kampagne setzt an diesem Punkt an und zeigt, dass ein 8K QLED Fernseherlebnis auf vielen Ebenen emotional berühren kann.“ Nutzer, die sich für ein 8K QLED Modell entscheiden, profitieren schon jetzt von einem mitreißenden Fernseherlebnis. Auch lassen sich 8K-Videos, die beispielsweise mit dem neuen Galaxy S20 aufgezeichnet wurden, in voller Auflösung auf dem TV genießen. Dazu kommt, dass Samsung als einziger Anbieter auf dem Markt schon jetzt über ein breitgefächertes Portfolio an 8K Modellen verfügt, das von Topmodellen bis hin zu Einsteigerprodukten reicht.

Der Spot, der die 8K Technologie der QLED Modelle auf so eindrucksvolle Weise präsentiert, wird ab heute im TV sowie auf verschiedenen digitalen Plattformen wie YouTube, Facebook und Instagram ausgestrahlt. Komplettiert wird die Kampagne von vier jeweils 15-sekündigen Kurzspots, die noch einmal gesondert auf die unterschiedlichen Features und die davon betroffenen Sinneswahrnehmungen eingehen. Emotionen garantiert.

www.samsung.de