Samsung Galaxy A21s mit Infinity-O Display

Samsung erweitert sein Portfolio um das Galaxy A21s mit Infinity-O Display und Quad-Hauptkamera.

Das neue Mittelklasse-Smartphone von Samsung ist kompakt und funktional, wodurch es zu einem zuverlässigen Begleiter für zuhause und unterwegs wird. Das Samsung Galaxy A21s ist ab morgen in den Farben Black, Blue und White deutschlandweit verfügbar.

Großes Display

Das große 6,5 Zoll Infinity-O Display ist das Herzstück des Galaxy A21s und nimmt fast die komplette Vorderseite des Smartphones ein. Besonders beim Streamen von Filmen oder beim Bearbeiten von Bildern kommen die Stärken des Displays zur Geltung, das Inhalte mit starken Farben und hohen Kontrasten in HD+ darstellt. Dank des ausdauernden Akkus mit 5.000 mAh1 mit 15 Watt Schnellladefunktion2 können Nutzer ihr Smartphone lange nutzen und schnell aufladen.

Kamera mit vier Objektiven

Die Bilder, die die Kamera des Samsung Galaxy A21s aufnimmt, kommen auf dem Display voll zur Geltung. Die 48 Megapixel Hauptkamera ist gleich mit vier verschiedenen Objektiven ausgestattet, mit denen sich Nutzer beim Knipsen und Filmen frei ausleben können. Der Nacht-Modus setzt beispielsweise eine Skyline im Mondschein noch eindrucksvoller in Szene, während ein Bergpanorama erst so richtig in Form eines Ultraweitwinkel-Shots zur Geltung kommt. Bei Porträts und Nahaufnahmen entscheidet die Tiefenschärfe über die Bildqualität und auch hierfür hält das Galaxy A21s zwei spezielle Objektive bereit. Über die 13 Megapixel Frontkamera kommen darüber hinaus auch Selfies nicht zu kurz.

Großer Speicher

Das Galaxy A21s bietet 32 Gigabyte3 internen Speicher, der per microSD-Karte um bis zu 512 Gigabyte erweitert werden kann. Auch Arbeit und Privates kann auf ein und demselben Gerät bequem durch zwei unterschiedliche SIM-Kartensteckplätze voneinander getrennt werden.

Das Galaxy A21s ist durch Samsung Knox geschützt. So kann niemand auf die Daten des Smartphones zugreifen, der es nicht darf. Das Smartphone kann mit einem Muster, einer PIN oder auch über den Fingerabdruckscanner auf der Rückseite entsperrt werden. Außerdem ist es möglich, das Smartphone bequem per Gesichtserkennung zu entsperren.

Das Samsung Galaxy A21s ist ab sofort zum Preis von 209 Euro erhältlich.

www.samsung.de