Entertainment Zentrum Grundig Vision 8 jetzt verfügbar

Das Entertainment Zentrum Grundig Vision 8 ist jetzt verfügbar. Damit hat Grundig sein Produktportfolio optimiert.

Ab sofort ist im mittleren Segment die Grundig Vision 8 – Fire TV Edition (GUB 8040) in 49- und 55-Zoll im Handel erhältlich, sowie im Entry-Bereich die Grundig Vision 6 – Fire TV Edition (GFB 6070) in 40- und 43-Zoll. Die Geräte sind schnell eingerichtet und erweisen sich als Multitalente in Sachen Entertainment.

Grundig – Fire TV Edition: Einfache Einrichtung in 5 Schritten

Direkt nach dem Aufstellen und Einschalten lassen sich der GUB 8040 sowie die anderen Grundig – Fire TV Edition Geräte schnell einrichten. Nur fünf einfache Schritte, dann ist der Smart-TV voll funktionsfähig:

1. Sprache auswählen.

2. Die mitgelieferte Fernbedienung mit dem Gerät koppeln.

3. Mit dem WLAN verbinden und mit dem eigenen, schon bestehenden Amazon-Konto anmelden oder ein Amazon-Konto einrichten, um von allen Funktionen des Fernsehers zu profitieren. Ohne diesen Schritt lässt sich der TV ebenfalls nutzen, allerdings unter Wegfall der smarten Funktionen.

4. Lieblings-Apps installieren.

5. Sendersuchlauf starten.

Dann fehlt nur noch eines: Zurücklehnen und das Grundig – Fire TV Edition Erlebnis genießen.

Die Lieblings-Apps auf einem TV: Entertainment-Zentrum für alle

Die Lieblingsserien und -filme streamen, den Wissensdrang mit Dokumentationen zum aktuellen Zeitgeschehen oder historischen Ereignissen stillen, verpasste Sendungen wiederholen, Musik hören, im Internet surfen, das Licht dimmen oder einfach „nur“ fernsehen: Die Grundig – Fire TV Edition Fernseher sorgen für abwechslungsreiches Entertainment zu Hause. Wer einen der Grundig – Fire TV Edition Smart TVs, beispielsweise den GUB 8040 besitzt, dem stehen neben dem linearen Fernsehprogramm eine Vielzahl an Apps, Alexa Features und Kanäle zur Verfügung, ebenso wie eine große Auswahl an Inhalten.

Video on Demand

Über Video-on-Demand-Services wie beispielsweise Netflix oder Prime Video findet jeder die individuell passenden Inhalte und Nutzer können ihre Lieblingsfilme und -serien jederzeit schauen. Mit dabei ist auch die Plattform Zattoo, von der ein Gutschein für zwei Gratismonate des Top-Abonnements Ultimate bei jedem Grundig Vision 8 – Fire TV Edition Gerät ab 55-Zoll beiliegt. Damit können Nutzer über 100 TV-Sender schauen und genießen Vorteile wie 60 Full-HD-Sender, die Möglichkeit für vier gleichzeitige Streams und 100 Aufnahmen.

Zeitversetztes Fernsehen

Lieblings-TV-Sendung verpasst? Kein Problem, denn über die Apps der Sender-Mediatheken ist auch das zeitversetzte Fernsehen möglich. Wer auf der Suche nach Hintergrundinformation, Dokus, Spielfilmen oder Unterhaltungssendungen für Groß und Klein ist, wird ebenfalls in den Mediatheken fündig. Die Inhalte lassen sich dabei nach Genre sortiert anzeigen, sodass man schnell das passende Angebot findet. Auch Musik-Fans kommen mit einem Modell der Grundig – Fire TV Edition voll auf ihre Kosten, denn die Geräte unterstützen viele Musikstreaming-Anbieter wie Spotify oder Amazon Music als App.

Alexa integriert

Der GUB 8040 kann aber noch mehr als Entertainment: Grundig hat in die mitgelieferte Fernbedienung die Amazon Alexa Sprachsteuerung integriert, wodurch viele Funktionen des Geräts nach Knopfdruck via Sprache gesteuert werden können. So können Nutzer durch das Unterhaltungsprogramm navigieren aber auch den Wetterbericht checken, Produkte zur Einkaufsliste hinzufügen oder Pizza bestellen – alles über den Fernseher. Kompatible Smart-Home-Geräte lassen sich ebenfalls direkt bedienen. Der TV wird so zur Schaltzentrale des modernen Zuhauses. Die Alexa-Sprachaufzeichnungen lassen sich jederzeit löschen.

Beste Bild- und Soundqualität

Der UHD-Fernseher GUB 8040 zeichnet sich nicht nur als nutzerfreundliche Entertainment-Zentrale aus, sondern auch durch beste Sound- und Bildqualität. Die Bilder sind in Verbindung mit HDR-Technologie gestochen scharf und detailreich. Zudem tragen die Grundig Micro Dimming-Funktion und das Multi Colour Enrichment (WCG) zu einer idealen Kontrastaussteuerung und einem erweiterten Farbraum bei. Auch schnelle Sequenzen, wie sie in Sportübertragungen oder in Actionszenen vorkommen, werden dank MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) scharf und klar dargestellt. Den idealen Sound garantiert das Magic Fidelity-Pro Soundsystem mit zwei Frontallautsprechern, was für ein verbessertes Klangerlebnis sorgt, da der Sound direkt und ohne Umwege auf den Nutzer trifft.

Vision 6 für kleinere Räume

Mit 40- und 43-Zoll eignet sich die Grundig Vision 6 – Fire TV Edition (GFB 6070) besonders für kleinere Räume. Mit seinem rahmenlosen Design fügt sich der Fernseher perfekt in jedes Zimmer ein. Auch dieser TV punktet mit integrierter Fire TV Experience und wird damit zum nutzerfreundlichen Entertainment-Zentrum. Auf Wunsch lässt er sich ebenfalls über die in die Fernbedienung integrierte Alexa Sprachsteuerung bedienen. Mit dem GFB 6070 setzt der Hersteller auf Full HD-Auflösung, die Qualität bewegter Bildinhalte wird gezielt über die Picture Perfection Rate verbessert. Dank Magic Fidelity Sound-Algorithmus besticht der TV mit besonders klangvollem und brillantem Sound.







Mit 40-43 Zoll ist der Grundig Vision 6 perfekt für kleinere Räume

Preis und Verfügbarkeit

Die Grundig Vision 8 – Fire TV Edition (Grundig 49/55 GUB 8040) ist ab sofort mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 699 Euro (49“) und 799 Euro (55“) im Handel erhältlich. Die Grundig Vision 6 – Fire TV Edition Geräte (Grundig 40/43 GFB 6070) sind ab sofort mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro (40‘‘) und 449 Euro (43‘‘) im Handel erhältlich. Grundig gewährt auf alle TV-Modelle zwei Jahre Garantie.

www.grundig.de