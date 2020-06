Samsung Galaxy S20+ und Galaxy Buds+ in neuem Look

Samsung Galaxy S20+ und Galaxy Buds+ gibt es ab dem 9. Juli im Look der K-Pop-Band BTS .

Dann können ale Fans der Band mit ihrem Smartphone und Kopfhörern zeigen, wofür ihr musikalisches Herz schlägt: Samsung launcht eine BTS Edition des Galaxy S20+ in Hazed Purple und der Galaxy Buds+ in Solid Purple. Passend zum verspielten Look der beliebten koreanischen Boygroup BTS sind die Produkte mit lilafarbenen Herzen verziert. Neben dem farbenfrohen Äußeren folgt auch die Software dem BTS Look.

Die siebenköpfige Boyband wurde 2010 gegründet und begeistert seither weltweit Fans, die sich liebevoll ARMY – Adorable Representative M.C. for Youth – nennen. Ab dem 9. Juli 2020, dem siebten Geburtstag des BTS Fandoms, kann die ARMY ihre Fanliebe mit ihrem Galaxy S20+ BTS Edition oder den Galaxy Buds+ BTS Edition zeigen.

Galaxy S20+ BTS

Mit der Hazed Purple-Färbung des Galaxy S20+ steht die favorisierte Farbe von BTS im Mittelpunkt der Special Edition. Neben der Farbe lässt auch das Herz auf der Rückseite des S20+ Fans erkennen, dass es sich um eine BTS Edition handelt. Außerdem lässt ein eigenes BTS Theme inklusive passender Icons, Homescreen und angepassten Animationen die Fanherzen höherschlagen. Die Fan-Plattform Weverse, über die sich Fans von BTS austauschen und im Dialog mit den Mitgliedern der Band stehen können, ist bereits vorinstalliert. Zusätzlich können sich Käufer über sieben Fotokarten der Bandmitglieder RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook sowie Bands-Sticker freuen.

Jeden Tag BTS im Ohr

Auch die True Wireless Kopfhörer Galaxy Buds+ sind mit der Farbe Solid Purple im ikonischen BTS Stil erhältlich. Wird das Ladeetui der Galaxy Buds+ BTS Edition geöffnet, verbinden sie sich automatisch mit dem Smartphone, auf dessen Display dann eine passende BTS Animation erscheint. Neben dem satten Klang beeindrucken die Galaxy Buds+ mit bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit1: Mit einer Akkuladung können Fans bis zu elf Stunden nonstop Musik hören. Das mitgelieferte Ladeetui hat im vollgeladenen Zustand ausreichend Kapazität, um die Galaxy Buds+ vollständig aufzuladen und so noch weitere elf Stunden Musikwiedergabe zu ermöglichen. Insgesamt also genug Zeit, um mehr als 300-mal „ON“ oder alle BTS Alben am Stück zu hören. Um die Galaxy Buds+ BTS Edition so gut wie möglich zu schützen, erhalten Käufer ein besonderes Galaxy Buds+ Cover. So steht dem stundenlangen Musikgenuss nichts mehr im Wege.

Verfügbarkeit

Fans, die die Galaxy Buds+ BTS Edition vom 19. Juni bis zum 8. Juli im Samsung Online Shop vorbestellen, erhalten einen Wireless Charger BTS Edition für die Galaxy Buds+ und andere kompatible Produkte als Zugabe. Lohnend ist vor allem die Vorbestellung des Galaxy S20+ in der BTS Edition in diesem Zeitraum: Zum Smartphone in Hazed Purple können Käufer sich zusätzlich 50% Rabatt auf die Galaxy Buds+ in der BTS Edition sichern.

Die BTS Edition des Galaxy S20+ und der Galaxy Buds+ ist ab dem 9. Juli 2020 im Samsung Online Shop erhältlich.

www.samsung.de