Apple kompatible Überwachungskamera Logitech Circle View

Ab sofort ist die Überwachungskamera Logitech Circle View verfügbar.

Die innovative Überwachungskamera unterstützt den Secure-Video-Standard von Apple und die Smart-Home-Plattform Apple HomeKit. Sie bietet erstklassige Videoqualität durch Logitech TrueView, verbesserten Datenschutz und ein elegantes Design speziell fürs eigene Zuhause.

Einfache Installation

Die Circle View Kamera ist sehr einfach zu installieren, sie kann mühelos auf einem Regal platziert oder an der Wand montiert werden. Sie verfügt über ein wetterfestes Gehäuse aus einem Metallfuß und einer matten Oberfläche, das auch Wind und Regen standhält. Das Stromkabel des kompakten Geräts fügt sich an unterschiedlichsten Standorten nahtlos in die Raumumgebung ein.

Logitech TrueView ermöglicht gestochen scharfe 1080p-HD-Videoqualität, ein besonders weites Sichtfeld mit 180 Grad Diagonale, kristallklaren Kontrast mit großem Dynamikbereich und Infrarot-Nachtsichtfähigkeit bis zu gut viereinhalb Meter Entfernung.

Umfangreicher Datenschutz

Die Kamera bietet Apple HomeKit- und HomeKit Secure Video-Unterstützung für Datenschutzfunktionen, darunter End-to-End-Verschlüsselung, On-Device-Videoanalyse, automatisierte Aufzeichnung, sichere und geschützte Speicherung in der iCloud und vieles mehr. Um schnell und unkompliziert für Privatsphäre zu sorgen, kann die Circle View Kamera einfach nach unten gekippt oder die Audio- und Videofunktion jederzeit manuell mit einem einzigen Knopfdruck vollständig deaktiviert werden.

Sichere Lösung

Eine besonders nützliche Funktion, wenn die Kamera in Innenräumen platziert ist. Die Kombination aus Circle View und Apple HomeKit bietet verlässliche Lösungen sowohl für Sicherheits- als auch für Datenschutzbedürfnisse jedes Nutzers.

Laufende Analyse des Bildes

HomeKit Secure Video analysiert laufend den Live-Feed der Circle View Kamera, um festzustellen, wann eine Person, ein Tier oder ein Fahrzeug im Bild ist, bevor das aufgezeichnete Video sicher in iCloud gespeichert wird. Kamera-Aufzeichnungen werden nicht auf das iCloud-Speicherlimit angerechnet, Nutzer können ihre Videos live oder aufgezeichnet in der Apple Home-App auf dem iPhone, iPad oder Mac ansehen.

Die Logitech Circle View Kamera ist ab sofort zum Preis von 179.99 Euro verfügbar.

www.logitech.com/de-de