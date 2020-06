Galaxy Book Flex in neuer Farbvariante verfügbar

Ab sofort ist das Galaxy Book Flex in neuer Farbvariante auch in 15 Zoll in Royal Silver erhältlich.

Samsung ist zurück im Notebook-Geschäft und erweitert sein Notebookportfolio um ein weiteres Gerät.

Mit Intel Core Prozessor

Mit dem Galaxy Book Flex, dem Galaxy Book Ion und dem Galaxy Book S hat Samsung vor Kurzem gleich drei kompakte, stilvolle und leistungsstarke Geräte auf den Markt gebracht, die Mobilität, Konnektivität und Produktivität vereinen. Das Galaxy Book Flex ermöglicht dank eines Intel Core Prozessors der 10. Generation und bis zu 512 GB Speicher große Flexibilität bei leistungsintensiven Arbeiten.

QLED-Display

In dem Notebook wurde außerdem ein hochauflösendes QLED-Display verbaut. Das 360-Grad-Scharnier ermöglicht im Handumdrehen den Wechsel von klassischem Notebook zu handlichem Tablet. Mithilfe des integrierten S Pens kann das Galaxy Book Flex auch als digitale Leinwand oder als Notizblock genutzt werden.

Das Galaxy Book Flex 15 Zoll ist in Royal Silver ab sofort erhältlich. In Royal Blue gibt es das Notebook bereits in 13 Zoll. Das 15 Zoll Modell ist in Deutschland voraussichtlich ab August verfügbar.

www.samsung.de