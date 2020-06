Kostenloses Smartphone beim Kauf eines Samsung Aktions-TVs und attraktive Cashback-Angebote

Beim Kauf eines Samsung Aktions-TVs erhalten Kunden ein Galaxy S20, S10+ oder A80. Für Aktions-Soundbars, Aktions-Hausgeräte und den QLED Gaming Monitor CRG94 warten attraktive Cashback-Angebote

Fast so heiß, wie die Wetteraussichten für diesen Sommer: Samsung startet die Juni-Promotion. Die Aktion beinhaltet ausgewählte TVs, Soundbars, einen Gaming Monitor und Hausgeräte. Beim Kauf eines Aktions-TVs erhalten Kunden je nach Modell das Samsung Galaxy S20, Galaxy S10+ oder das Galaxy A80 dazu. Wer sich für eine Aktions-Soundbar, -Hausgeräte oder den QLED Gaming Monitor CRG94 entscheidet, erhält eine Rückzahlung von bis zu 150 Euro. Mit diesem attraktiven Angebot schafft Samsung zusätzliche Kaufanreize für seine Kunden und unterstützt den Fachhandel noch stärker.

Mit zunehmend angenehmen Temperaturen steigt die Vorfreude auf den Sommer in Deutschland. Obwohl der Rest des Monats etwas kühler aussieht, sagen Meteorologen rekordverdächtig heiße Wochen vorher. Ob Jahrhundertsommer oder nicht: Für Samsung Kunden kann das Wetter Nebensache sein, schließlich profitieren sie beim Kauf ausgewählter Samsung Produkte ab heute von einem neuen Angebot, der Juni-Promotion.

Die Aktion wird von der Samsung Consumer-Electronics-Einheit (CE), welche die Bereiche TV/Audio und Hausgeräte umfasst, ausgerichtet, läuft bis zum 30. Juni und bietet Käufern entweder eine Rückzahlung auf das erstandene Gerät in Form von Cashback oder die Zugabe eines Samsung Galaxy Smartphones. Damit schafft Samsung zusätzliche Kaufanreize für Kunden. Für Soundbars und Displays wird die entsprechende Cashback-Summe im Samsung Online Shop direkt im Warenkorb abgezogen, der Versand der Zugabe beim Kauf eines Aktions-TVs erfolgt im Samsung Online Shop direkt zusammen mit dem jeweiligen Aktions-TV. Beim Kauf bei sonstigen teilnehmenden Händlern ist eine Registrierung des jeweiligen Aktionsgerätes bis 14.07 und für den Bereich Hausgeräte über das Samsung Promotool bis 30.07 erforderlich. Der Kauf von teilnehmenden Hausgeräten lässt sich über das Samsung Promotool registrieren und abwickeln, die jeweilige Cashback-Summe wird dem Kunden anschließend überwiesen. Kunden können das entsprechende Aktions-Hausgerät wie gewohnt beim Händler erwerben und sollten dieses im Anschluss über das Samsung Promotool registrieren, um sich das Cashback zu sichern.

Neuer Fernseher, neues Smartphone

Ein Samsung Galaxy S20 erhalten Kunden kostenlos dazu, wenn sie sich für einen teilnehmenden Aktions-TV der 8K-QLED-Reihe entscheiden. Auf sie wartet ein 8K-Erlebnis in ultrascharfer Auflösung mit 33 Millionen Pixeln. Filme, Serien oder Sport? Ganz egal, denn der Quantum-Prozessor 8K kann mit der AI Upscaling Technologie unterschiedliche Inhalte auf ein Bild in 8K-Qualität hochskalieren. Käufer eines Q95T2 in 85 (214 cm) oder 75 Zoll (189 cm) bekommen zu ihrem neuen Fernseher, dem diesjährigen 4K Topmodell von Samsung, ein Samsung Galaxy S10+. Auch die Lifestyle-TVs The Serif und The Frame nehmen an der Aktion teil. Die stilsicheren Modelle fügen sich als Design-Elemente fast nahtlos in die heimische Wohnzimmer-Umgebung ein und sind zudem mit der QLED-Technologie ausgestattet. Zum Erwerb eines The Frame3 in 75 Zoll (189 cm) gibt es ebenfalls ein S10+ kostenfrei dazu. Wer sich für eines der anderen The Serif und The Frame Aktionsmodelle entscheidet, darf sich über ein Galaxy A80 freuen.

Insgesamt nehmen 46 TV-Produkte an der Aktion teil. Welche genau dabei sind, ist auf samsung.de/einkaufsvergnuegen aufgeführt.

Für 2020er Aktions-QLED TVs mit deutschem Modellcode ist außerdem das vielfältige Unterhaltungsprogramm der Samsung Collection4 kostenfrei dabei. Inhalt und Umfang der Samsung Collection variieren dabei je nach Aktionsgerät. Aktivieren lassen sich die verschiedenen Inhalte über den jeweiligen Dienstanbieter, die dazu benötigten Gutscheincodes sind direkt am TV abrufbar. Die Aktion zur Samsung Collection startete am 1. Mai und läuft noch bis zum letzten Tag dieses Jahres.

Cashback für Soundbars und Gaming Monitor

Auch an ausgesprochen sattem Klang darf es nicht fehlen: Acht Q-Soundbars, darunter die HW-Q70T/ZG, nehmen an der Aktion teil – mit Cashback von bis zu 100 Euro. Das Soundsystem der Q70T Soundbar ist mit acht Lautsprechern ausgestattet, die integrierten Breitbandhochtöner bieten einen kraftvollen, klaren Sound. Besonders praktisch: Über die Q-Symphony-Funktion kann die Soundbar mit einigen 2020er QLED-TVs verbunden und somit in das TV-Soundsystem als zusätzlicher Lautsprecher integriert werden. Für ausgelassene Party-Stimmung sorgen die Sound Tower: Verschiedene Licht-Effekte wie Party, Dance oder Lover, der 500-Watt leistungsstarke Bass Booster und der Karaoke-Modus werten jede Feier auf. Käufer ausgewählter Sound Tower erhalten eine Rückzahlung von bis zu 75 Euro. 40 Euro sparen Kunden beim Kauf der One Body Soundbars HW-S61T/ZG und HW-S60T/ZG. Die Design-Soundbars überzeugen nicht nur mit raumfüllenden Klang, sondern lassen sich dank One-Body Konzept und Design-Veredelung durch Kvadrat harmonisch ins Zuhause einfügen.

Passionierte Gamer kommen bei der Juni-Promotion ebenso auf ihre Kosten: Der QLED Gaming Monitor CRG945 bietet mit 49 Zoll und dem Curved Screen ein mitreißender Gaming-Erlebnis in detailreicher UHD-Auflösung. Käufer sparen dank der Aktion 150 Euro.

Attraktive Ersparnisse für Haushaltshelfer

Weniger Entertainment, dafür praktische Hilfe im Alltag bieten die verschiedenen Hausgeräte von Samsung. Zwei Produkte in verschiedenen Modellausführungen nehmen an der Juni-Promotion teil und bringen eine Ersparnis von bis zu 100 Euro: Zum einen die Kühl-Gefrierkombination RB50006. Das Modell kommt mit einem integrierten Wasserspender, Twin Cooling+™ und 360 Litern Platz. Es könnte daher also kaum einen geeigneteren Anschaffungszeitpunkt als diesen Sommer geben. Wanderungen, Freibadbesuche und andere Sommeraktivitäten lassen den Schmutzwäscheberg ordentlich wachsen. Gut, dass auch die Samsung AddWash Waschmaschine an der Juni-Promotion teilnimmt. Sie ist sparsam im Verbrauch, geräuscharm und sorgt dank Diamond-Pflegetrommel für eine sanfte Reinigung. Nicht zu vergessen das wohl beliebteste Tool: die AddWasch-Klappe. Sie ermöglicht das Nachlegen von Wäsche zum bereits aktiven Waschgang.