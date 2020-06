Immer bereit mit den LCD Charger+ von VARTA

Mit den LCD Charger+ von VARTA kommen jetzt neue Akku-Ladegeräte mit modernsten NiMH-Ladetechnologien auf den Markt.

Damit trägt der VARTA AG Konzern dem Bedürfnis nach einem verantwortungsvolleren Umgang mit Ressourcen Rechnung. Die LCD Charger+ Serie ist mit Einzelschachtladung, verbesserter und größerer LCD-Anzeige sowie diversen Lade-Modi ausgestattet, um den individuellen Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden. Akkus verschiedener Größen können so noch flexibler und schneller als bisher geladen werden.

Die ganze Power auf einen Blick

Mit der weiterentwickelten LCD Charger+ Serie präsentiert VARTA Consumer Batteries fünf intelligente Produkte für flexibles Laden von Akkus verschiedener Größen. Mit den benutzerfreundlichen Ladegeräten im VARTA V-Element-Design lassen sich Akkus auf- oder entladen und der Zustand der Akkus noch besser überprüfen als bisher. Dank neuem Conditioning Modus werden ältere Akkus automatisch vom Ladegerät erkannt und durch reduzierte Stromimpulse sanft auf das Laden vorbereitet. Absolute Flexibilität und beste Ladeergebnisse garantieren die neuen Ladegeräte der LCD Charger+ Serie dank individueller Einzelschachtladung. Über die bis zu acht einzeln überwachten Ladeschächte können AAA, AA, C, D sowie 9V NiMH-Akkus sowie, via USB-Kabel, teilweise auch externe Geräte gleichzeitig bis zur maximalen Kapazität geladen werden. Schwächelnde oder vorgeschädigte Akkus reaktiviert die Refresh-Funktion durch wiederholte Lade- und Entladezyklen und verlängert so deren Lebensdauer.

Detaillierte Informationen zum Ladevorgang, dem aktuellen Ladestatus jedes einzelnen Akkus, wie Spannung (V), Lade- und Entladestrom (mA) und abgelaufene Ladedauer (Minuten), liefern bei LCD Smart Charger+ und LCD Ultra Fast Charger+ die vergrößerten und jetzt noch übersichtlicheren LCD-Displays. Mit dem LCD Plug Charger+, dem LCD Multi Charger+ und dem LCD Universal Charger+ sind Akkus innerhalb von 4 Stunden wieder voll einsetzbar1. Der LCD Smart Charger+ schafft die volle Ladung in 1,5 Stunden2, während der LCD Ultra Fast Charger+ im Netzbetrieb Akkus in einer Rekordzeit von nur 15 Minuten3 und dank 12V Adapter sogar im Auto schnell wieder einsatzbereit macht. Um auch auf Reisen nicht auf geladene Akkus verzichten zu müssen, sind alle LCD Charger+ in allen Stromnetzen weltweit einsetzbar.

