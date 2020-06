Surface Book 3 und Surface Headphones 2 in Deutschland verfügbar

Surface Book 3 und Surface Headphones 2 sind ab sofort auf dem deutschen Markt erhältlich.

Surface Book 3 ist das leistungsstärkste Notebook von Microsoft und erlaubt Anwendern vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Laptop, Tablet oder Studio. Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer Surface Headphones 2 bieten Noise Cancelling, verbesserte Soundqualität und mehr Tragekomfort. Privatkunden kaufen Surface Book 3 ab einem Preis von 1.799 Euro1 und die Surface Headphones 2 für 279,99 Euro im Microsoft Store oder über Surface Fachhändler. Geschäftskunden erwerben das Surface Book 3 ab 1.899 Euro bei autorisierten Resellern.

Leistungsstarker und vielseitiger Laptop

Ausgestattet mit den neuesten Intel Core Prozessoren der 10. Generation bietet Surface Book 3 bis zu 50 Prozent mehr Leistung als das Vorgängermodell und ist für professionelle Software wie Solidworks, Autodesk, Visual Studio oder die Programme der Adobe Creative Cloud geeignet. Der bisher rechenstärkste Laptop von Microsoft kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17,5 Stunden und einem PixelSense-Touch-Display in 13,5- oder 15-Zoll. Wie seine Vorgänger erlaubt Surface Book 3 durch seinen abtrennbaren Bildschirm vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Laptop oder Tablet

Beispielsweise klassisch als Laptop oder als Tablet ohne die Tastatur. Für eine hohe Grafikleistung ist das Gerät wahlweise mit NVIDIA GeForce oder NVIDIA Quadro GPU erhältlich. Darüber hinaus ist es mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher ausgestattet und bietet den schnellsten SSD-Speicher, der bislang in einem Surface verarbeitet wurde. Für private Anwender wird Surface Book 3 mit 13,5-Zoll-Display in Deutschland ab einem Preis von 1.799 Euro erhältlich sein, in der 15-Zoll-Variante ab 2.599 Euro. Unternehmenskunden bekommen das 13,5-Zoll-Gerät ab 1.899 Euro und das 15-Zoll-Gerät ab 2.699 Euro.

Privatkunden erhalten die Devices mit Windows 10 Home, an Firmenkunden werden sie mit Windows 10 Pro ausgeliefert. Darüber hinaus profitieren Unternehmen durch Serviceangebote wie einen unkomplizierten Geräteaustausch sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen.

Verbesserte Over-Ear-Kopfhörer

Die Surface Headphones 2 bieten eine verbesserte Soundqualität sowie Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Für mehr Tragekomfort sorgen die neu designten Ohrmuscheln, die um 180 Grad gedreht werden können, wenn die Kopfhörer zwischenzeitlich abgesetzt und um den Hals getragen werden. Die Surface Heaphones 2 gibt es neben Hellgrau nun auch in Mattschwarz und sie sind zum Preis von 279,99 Euro verfügbar.

