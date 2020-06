Lautsprecher-Spezialist PIEGA startet Vertrieb in Deutschland ab dem 1. Juli für seine edlen und excellent klingenden Lautsprecher.

Unter der Verantwortung der beiden neuen Country Manager Manuel Neitzel und Gert Weber werden die weltweit für ihr edles Design und exzellenten Klang bekannten PIEGA Lautsprecher künftig direkt von PIEGA an die Fachhändler ausgeliefert. Die Zusammenarbeit mit der bisher für den deutschen und österreichischen PIEGA Vertrieb zuständigen in-akustik GmbH & Co. KG endet dementsprechend am 30. Juni 2020.

Für den deutschen Markt zeichnet sich künftig Manuel Neitzel verantwortlich. Der 44-jährige Vertriebsprofi verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unterhaltungselektronik-Branche. Er wird sein in der Zusammenarbeit mit namhaften englischen HiFi-Herstellern gesammeltes Know-how nun für eine noch positivere Entwicklung der Marke PIEGA im deutschen Markt einbringen.

In Österreich ist auch künftig der HiFi-Vertriebsexperte Gert Weber für PIEGA verantwortlich. Nachdem sich seine Handelsvertretung schon in den vergangenen Jahren erfolgreich für PIEGA engagierte, wird der 55-jährige Kaufmann den österreichischen Fachhandel nun in seiner neuen Position als Country Manager Österreich betreuen.

Um eine schnelle und unkomplizierte Warenverfügbarkeit in allen D-A-CH Ländern sicherzustellen, hat PIEGA ein zentrales europäisches Lager jenseits der Schweizer Grenze bei Schaffhausen eingerichtet. An diesem deutschen Standort ist das volle Sortiment vorrätig, damit Bestellungen binnen 24 bis 48 Stunden an jeden Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugestellt werden können.

www.piega.ch