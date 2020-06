Denon bringt erste 8k-fähige AV Receiver auf den Markt

Denon bringt erste 8k-fähige AV Receiver AVC-X6700H, AVC-X4700H, AVC-X3700H und AVR-X2700H (DAB) auf den Markt.

Darüber hinaus feiert Denon 110 Jahre Firmengeschichte als führender Anbieter hochwertiger Audioprodukte. Das Unternehmen steht seit jeher an der Spitze des technischen Fortschritts und schlägt mit der Einführung von 8K nun das nächste spannende Kapitel seiner Erfolgsgeschichte auf. Dank 8K bieten die neuen Modelle der X-Serie spannende und sofort einsetzbare neue Features für Heimkino-Enthusiasten, Musikfans und Gamer. Die Hauptkriterien der neuen Denon AVRs bestanden darin, Heimkino mit Unterstützung für eARC und HDR10+ zukunftsfähig zu machen und schon jetzt Gaming-Erlebnisse mit 4K/120Hz sowie Features wie VRR, QFT, QMS und ALLM zu ermöglichen. Alle Modelle liefern die preisgekrönte Klangqualität und Benutzerfreundlichkeit, für die Denon bekannt ist.

Die Vorreiter

Die neuen AV-Verstärker und -Receiver der Denon X-Serie nutzen die neuesten HDMI-Technologien und sorgen für ultimative Heimkino-Erlebnisse. Die beeindruckende Bildqualität und immersive Audiodekodierung machen realistische Kinoerlebnisse zu Hause einfacher denn je. Genießen Sie Filme und Fernsehsendungen in beeindruckender Bildqualität dank dediziertem „8K“-HDMI-Eingang für 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Video-Passthrough sowie Unterstützung neuer HDR-Formate (einschließlich HDR10+ und Dynamic HDR). Das neue HDMI-Feature QMS (Quick Media Switching) ermöglicht es zudem, direkt zwischen unterschiedlichen Auflösungen und Bildraten zu wechseln, ohne dass ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird. Für imposante Farben und Kontraste sowie herausragende Klarheit unterstützen die neuen Modelle der X-Serie nach wie vor HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), Dolby Vision, 4:4:4 Pure Color Subsampling sowie BT.2020-Passthrough.

Neues Level für Gamer

Mehrere neue Features verschaffen Gamern einen Vorteil, darunter eine außergewöhnliche Bewegungsschärfe mit 4K/120-Hz-Passthrough sowie VRR (Variable Refresh Rate), das Frame-Tearing entgegenwirkt und die Präzision insgesamt erhöht. Gamer sichern sich einen Vorsprung mit ALLM (Auto Latency Mode) und QFT (Quick Frame Transport), um Verzögerungen zu verringern und Reaktionszeiten zu verbessern. Spieler sehen den Feind, bevor er sie sieht – in atemberaubender 8K-Bildqualität. Die neuen Modelle der Denon X-Serie sind zudem in der Lage, bestehende HD- und 4K-Inhalte auf 8K*** zu skalieren, um die Vorteile der 8K-Auflösung einem breiteren Spektrum an Quellen zugänglich zu machen.

Filme & TV-Sendungen streamen

Die neuen AVRs der Denon X-Serie unterstützen weiterhin eARC (Enhanced Audio Return Channel), das es erlaubt, unkomprimierte, objektbasierte Audiodaten über ein einziges HDMI-Kabel vom Fernseher zum Receiver zu übertragen. Der Fernseher gibt Videodaten direkt von TV-Apps in der besten verfügbaren Qualität (4K oder 8K) wieder, während der AV-Receiver das bestmögliche Surround-Format für die Dekodierung identifiziert. Dank eARC und der neuesten HDMI-Konnektivität bis zu 8K Ultra HD ermöglichen es die neuen AV-Receiver der X-Serie, die neusten 8K-fähigen Fernseher, Streaming-Geräte, Spielkonsolen sowie andere Player direkt anzuschließen.

DTS:X Pro

Der AVC-X6700H und der AVC-X4700H bieten Unterstützung für nahezu alle 3D-Audioformate, darunter Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced und Auro-3D. Der AVC-X6700H unterstützt darüber hinaus DTS:X Pro®, das die DTS:X-Dekodierung von bis zu 13 Kanälen mit Lautsprecher-Konfigurationen wie 7.2.6 oder 9.2.4 ermöglicht. Die neu eingeführte 13.2-Kanal-Signalverarbeitung mit externer Verstärkung erlaubt es Anwendern zudem, die neuesten IMAX Enhanced Filme mit 7.2.6- oder 9.2.4-Konfigurationen zu genießen. Das DTS:X Pro-Feature wird im Laufe dieses Jahres über ein Firmware-Update bereitgestellt.

Der AVC-X6700H unterstützt elf Verstärkerkanäle mit 13.2-Kanal-Signalverarbeitung, der AVC-X4700H und der AVC-X3700H bis zu neun Verstärkerkanäle mit 11.2-Kanal-Signalverarbeitung. Der AVR-X2700H (DAB) ist auf bis zu sieben Verstärkerkanäle ausgelegt. Die Auro-3D® Engine wird vom AVC-X6700H und AVC-X4700H unterstützt. Diese beiden Receiver sowie der AVC-X3700H bieten auch IMAX Enhanced Dekodierung.

Die Denon Modelle AVC-X3700H, AVC-X4700H und AVC-X6700H warten nun auch mit einem neuen Vorverstärker-Modus auf, mit dem bisher nur der Flaggschiff-AV-Verstärker AVC-X8500H ausgestattet war. Im Vorverstärkermodus werden die internen Verstärker abgeschaltet, wenn der Receiver als AV-Prozessor eingesetzt und alle Lautsprecher von externen Verstärkern gespeist werden. Dies sorgt für einen reinen Signalpfad sowie höhere Ausgangsspannungen bei geringeren Verzerrungen.

HEOS Built-In

Dank HEOS® Built-in sind die AVRs der X-Serie in der Lage, Musik von zahlreichen Streaming-Diensten wie Spotify und Spotify Free, Napster, Amazon Music (HD), TuneIn, Deezer, SoundCloud und TIDAL kabellos auf HEOS kompatible Komponenten zu streamen. Außerdem haben Kunden die Möglichkeit, ihre Lieblingssongs kabellos in jedem Raum zu genießen. Dabei können sie entweder in jedem Raum dieselbe Musik abspielen oder für jeden Raum einen anderen Song wählen. Sie können mehrere Räume mit Denon Home Lautsprechern ausstatten und das gesamte System über die HEOS App steuern. Neben HEOS werden auch Apple AirPlay 2 und Bluetooth unterstützt. Über AirPlay 2 kann zudem Musik von Apple Music gestreamt werden.

Roon-Zertifizierung und High-Res-Audiowiedergabe

Die AVRs der X-Serie verfügen über die Zertifizierung „Roon Tested“, sodass Anwender ihre Musikbibliothek mithilfe der fortschrittlichen Roon Benutzeroberfläche auf PCs und Smart Devices optimal nutzen können. Über AirPlay 2 können die Roon zertifizierten Denon AVRs problemlos von Roon identifiziert und eingerichtet oder per Kabel mit einem Roon Core Gerät verbunden werden.

Neben der Möglichkeit zum High-Res-Audio-Streaming ist jeder Receiver auch mit einem USB-Eingang an der Vorderseite ausgestattet, der eine unkomplizierte Wiedergabe von MP3- und hochauflösenden Audioformaten (WAV, FLAC, ALAC und DSD 2,8/5,6 MHz) ermöglicht.

Praktische Sprachsteuerung

Die Denon AVRs der X-Serie lassen sich über Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri bequem per Sprachbefehl steuern. Amazon Alexa kann für zahlreiche Funktionen eingesetzt werden – sogar zum Umschalten zwischen Eingängen für unterschiedliche Player. Über Google Assistant und Apple Siri können Anwender beispielsweise die Lautstärke anpassen und zum nächsten Titel springen.****

Kinderleichte Einrichtung dank Denon Installations-Assistent

Der preisgekrönte Installations-Assistent von Denon führt die Anwender visuell durch jeden Schritt des Einrichtungsvorgangs, sodass die AVRs der X-Serie im Handumdrehen einsatzbereit sind. Da jedes Heimkino einzigartig ist, verwendet Denon das Premium-Raumakustik-Korrektursystem von Audyssey, das automatisch präzise Messungen vornimmt und die Leistung des Receivers entsprechend optimiert. So liefert es ein erstklassiges 3D-Audioerlebnis, das genau auf die akustischen Eigenschaften des jeweiligen Raumes zugeschnitten ist. Der AVR-X2700H unterstützt Audyssey MultEQ XT, die anderen neuen Modelle Audyssey MultEQ XT32 sowie SubEQ HT zur eigenständigen Kalibrierung beider Subwooferkanäle für eine ausgewogenere und kontrolliertere Bassleistung. Kunden, die weitere Anpassungsoptionen wünschen, können zudem die Audyssey MultEQ Editor App erwerben.

Praktisches Feature für zwei Lautsprecherkonfigurationen

Die Modelle der X-Serie aus dem Jahr 2020 unterstützen zudem die neu eingeführte Funktion „Dual Speaker Setup Preset“, die es ermöglicht, zwei Lautsprecherkonfigurationen zu speichern und direkt zwischen ihnen zu wechseln. Beispielsweise können Anwender sowohl das Audyssey Kalibrierungsergebnis direkt vom Receiver als auch eine über die Audyssey MultEQ Editor App erstellte benutzerdefinierte MultEQ-Kurve auf dem Receiver speichern, um sie so auf unkomplizierte Weise zu vergleichen und die bevorzugten Einstellungen zu wählen. Alternativ ließen sich auch Audyssey Messungen für zwei unterschiedliche Lautsprecherkonfigurationen vornehmen, zum Beispiel 2.0 für Musik und 5.1.4 für Filme.

www.denon.de