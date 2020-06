Samsung startet Verkauf des Odyssey G7 Gaming Monitors ab dem 20. Juni.

Dann kommen die zwei Modellvarianten in 27 (1) und 32 (2) Zoll in Deutschland in den Handel. Zuvor finden vom 04. Juni bis zum 17. Juni exklusive Vorverkaufsaktionen im Samsung Online-Shop statt.

Die Odyssey-Monitore von Samsung wurden auf der diesjährigen CES in Las Vegas im Januar vorgestellt. Nun kommt das erste Modell der mit dem Innovation Award der Consumer-Electronics-Fachmesse (3) ausgezeichneten Gaming-Reihe in den Handel: Ab dem 20. Juni ist der G7 in 27 und 32 Zoll sowohl online unter anderem im Samsung Store als auch im stationären Einzelhandel in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 749 Euro beziehungsweise 869 Euro für die größere Version. „Mit der Odyssey-Serie verbinden wir aktuelle Technik mit einem futuristischen Gaming-Design“, sagt Simon Winkler, Product Manager Display bei Samsung Electronics GmbH. „Gamer können mit den Monitoren komplett in ihre Spielwelten eintauchen – egal ob sie das neueste Rollenspiel, den Fußball-Simulator oder ein Strategiespiel gemeinsam mit Freunden zocken.“

Beeindruckendes Innenleben trifft auf gestalterische Finessen

Die Samsung Gaming-Reihe Odyssey wird in Deutschland die Monitore G9 in 49 Zoll und G7 in den Größen 27 Zoll und 32 Zoll umfassen. Beide Modelle bieten für ein flüssiges Spielen ohne Schlieren und Latenzen eine 240 Hz RapidCurve™ Bildwiederholrate, 1 ms (GTG) Reaktionszeit sowie NIVIDA G-Sync-Kompatibilität. Zudem beherrschen sie FreeSync 2. Die QLED-Technologie sorgt für eine präzise Farbwiedergabe und klare Schattierungen. Mit einem Wölbungsradius von 1.000R sind G7 und G9 an das menschliche Gesichtsfeld angepasst, so dass die gesamte Monitorfläche mit einem Blick erfasst werden kann und die Augen einen konstanten Fokus behalten. Das beugt der Ermüdung der Augen vor.

Immersives Gaming-Erlebnis im kompakten Design – der G7

Der ab Juni im Handel erhältliche G7 mit HDR600 VA-Panel liefert im 16:9-Format eine Quad High Definition-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Pixeln sowie eine Spitzenhelligkeit von 600 cd/m2. Der Gaming-Monitor hat ein mattschwarzes Äußeres. Am Gehäuserücken und im vorderen Bereich befindet sich die Infinity Core-Beleuchtung, die 52 Farben in fünf unterschiedlichen Lichteffekten wiedergeben kann. Je nach Bedürfnis kann die Beleuchtung auf der Vorderseite ein- und ausgeschaltet werden.

Exklusive Vorverkaufsaktionen im Samsung Online Store

Vom 04. Juni bis zum 17. Juni finden unter http://www.samsung.de/odyssey exklusive Vorverkaufsaktionen für die zwei Versionen des G7 statt.

www.samsung.de