Ab sofort kommen HD+ Karten in Verpackungen aus Recyclingpapier in den Handel.

HD+ hilft der Umwelt: Mit der nächsten Bestellung von HD+ Karten erhalten Händler die Produkte in einer umweltfreundlichen Verpackung aus 100 Prozent Recyclingpapier. Der Karton bietet durch eine zweifache Sicherung den gleichen Schutz vor Diebstahl wie die bisherigen Plastikblister. Die Größe der Verpackung und die Aussparung zur Aufhängung bleiben auch gleich. So müssen also keine Änderungen am POS vorgenommen werden.

Das Eis der Polarkappen wird durch diese kleine Änderung zwar nicht wieder dicker, aber jedes Plastikteil, das nicht auf dem Müll landet, kann der Umwelt nur helfen. Daher freuen sich HD+, mit der Umstellung einen kleinen Beitrag in der Reduzierung von Plastikmüll leisten zu können. Im nächsten Schritt wird auch das HD+ Modul eine plastikfreie Verpackung bekommen. Und vielleicht helfen ein paar ökologische Sympathiepunkte auch im Beratungsgespräch.

Die Rückgabe von Restbeständen mit Plastikblister ist nicht möglich, da dies weder ökologisch noch logistisch sinnvoll ist.

www.hd-plus.de