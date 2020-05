USB Headset Blackwire 8225 von Poly mit Active Noise Cancelling

Poly bringt das USB Headset Blackwire 8225 in kabelgebundener Form auf den Markt.

Das neue Gerät kombiniert fortschrittliche Audiofunktionen mit einem leistungsfähigen hybriden Active Noise Cancelling (ANC). Es lässt sich über drei Einstellungen an verschiedene Arbeitsumgebungen anpassen. Störender Lärm im Haushalt, etwa Staubsauger oder Hundegebell, werden ebenso zuverlässig unterdrückt wie Gespräche von Kollegen am Arbeitsplatz.

Zudem verbessert die Poly Acoustic-Fence-Technologie die Tonqualität des Mikrofons. In jedem Fall ist der Sprecher klar und deutlich zu verstehen. Die neue Serie bietet damit die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter vor Ablenkung und Lärm schützen wollen. Das Blackwire 8225 verfügt über eine außergewöhnliche Audioleistung auf Enterprise-Niveau – selbst in den lautesten Umgebungen.

Das Blackwire 8225 in elegantem Design lässt sich schnell einrichten und einfach verwalten – sowohl im Home Office als auch im Büro. Mit dem Plantronics Manager Pro, einem separat erhältlichen Software-as-a-Service-Angebot, erfolgt die Wartung per Fernzugriff.

Für Benutzer von Microsoft Teams liefert Poly eine spezielle Version mit einer dedizierten Teams-Taste. Diese ermöglicht den Zugriff auf Anwendungen und Dokumente, nahtlose Besprechungen sowie die Zusammenarbeit mit Kollegen.

„In diversen Bereichen wird die Produktivität der Mitarbeiter durch Lärm und Ablenkungen am Arbeitsplatz massiv beeinträchtigt“, so Roger Ogborne, Global Solutions Marketing bei Poly. „Das neue Blackwire 8225 rundet unser umfangreiches Angebot an Headsets für den Alltag ab. Es stellt dank neuester Akustik-Innovationen sicher, dass Mitarbeiter unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und auch in sehr lauten Umgebungen störungsfrei kommunizieren können.“

„Angestellte brauchen heute mehr denn je Hilfsmittel, um Hintergrundgeräusche auszublenden und sich während Anrufen und Besprechungen konzentrieren zu können. Gleichzeitig benötigen sie eine effektive Unterstützung ihrer Arbeit und Kommunikation“, sagt Alaa Saayed, Direktorin für Informations- und Kommunikationstechnologie bei Frost and Sullivan. „Die Acoustic-Fence-Technologie des neuen Blackwire 8225 von Poly schirmt alle Fremdgeräusche außer der Stimme des Sprechers ab. Für fortschrittlichen Lärmschutz sorgt die hybride Active Noise Cancelling-Technologie, durch die Mitarbeiter und Anrufer ein erstklassiges Audioerlebnis genießen können.“

