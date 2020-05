Mechanische Gaming-Tastatur Logitech G915 TKL

Logitech gibt die Markteinführung der neuen Gaming-Tastatur Logitech G915 TKL LIGHTSPEED bekannt.

Die kabellose mechanische RGB Gaming-Tastatur verfügt über dieselben Funktionen wie die G915, ist ohne Ziffernblock aber noch um einiges kompakter. Die G915 TKL bietet dank der kabellosen LIGHTSPEED Technologie in Verbindung mit LIGHTSYNC RGB, einer starken Batterieleistung von bis zu 40 Stunden, und einem stilvollen Design mit extrem flachen mechanischen Tasten ein leistungsfähiges Gesamtpaket, das auch anspruchsvollen Gamern gerecht wird.

Die Logitech G915 TKL ist mit allen wichtigen Tasten für ein umfassendes Gaming-Erlebnis ausgestattet und kann aufgrund ihres kompakten Designs selbst bei wenig Platz effizient genutzt und mühelos transportiert werden. Durch das Entfernen des Ziffernblock können Spieler die Maus noch näher an die Tastatur führen, wodurch sich der Körperschwerpunkt automatisch in die Mitte verlagert und der Komfort beim Gaming steigt. Auf der Rückseite der Tastatur befindet sich zudem ein kleines Fach zum Aufbewahren des LIGHTSPEED Dongles.

Erste Tastatur mit TKL, LIGHTSPEED und LIGHTSYNC RGB

„Seit der Markteinführung der Logitech G915 hat sich die Community immer wieder ein kompaktes TKL-Modell der Tastatur gewünscht“, so Ujesh Desai, Vice President und General Manager von Logitech Gaming. „Die G915 TKL setzt neue Standards im Bereich der Gaming-Tastaturen. In einem eleganten Design vereint sie die kabellose LIGHTSPEED Technologie mit RGB-Beleuchtung und einer erstaunlichen Batterielaufzeit.“

Die preisgekrönte kabellose LIGHTSPEED Technologie sorgt für eine extrem schnelle Signalrate von 1 Millisekunde und bis zu 135 Tage kabellose Performance bei ausgeschalteter Beleuchtung und einer Spielzeit von acht Stunden am Tag. Zum ersten Mal bietet Logitech G LIGHTSPEED zusammen mit LIGHTSYNC RGB auf einer kabellosen Tenkeyless Tastatur an. Über LIGHTSYNC ist es möglich, die eigene Tastatur, anhand der fortschrittlichen Logitech G HUB Gaming Software, mit einer Farbpalette von etwa 16,8 Millionen Farben zu personalisieren – für ein unglaublich immersives RGB-Gaming-Erlebnis. Ist RGB Colorwave aktiviert, können Gamer bei einer vollen Batterieladung bis zu 40 Stunden ohne Unterbrechung spielen.

Tasten-Feedback in drei Varianten

Die mechanische Gaming-Tastatur G915 TKL ist mit leistungsstarken und gleichzeitig dezenten GL-Tasten von Logitech G ausgestattet. Diese sind im Vergleich zu Standard-Tasten nur halb so hoch und lassen sich um bis zu 25 Prozent schneller betätigen (im Gegensatz zur Betätigung von 2.0 Millimetern bei Standard-Tasten). Sie bieten zudem eine deutlich komfortablere Schreiberfahrung und kommen in drei Varianten: Während GL Linear einen weichen Tastenanschlag bietet, eignet sich GL Tactile für all jene, die ein direktes Tasten-Feedback bevorzugen. GL Clicky überträgt den Tastenanschlag nicht nur spürbar, sondern auch hörbar.

All diese Technologien wurden sorgfältig in eine der dünnsten Tastaturen auf dem Markt und in die bisher fortschrittlichste mechanische Gaming-Tastatur von Logitech G integriert.

