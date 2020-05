Die Asus Gaming Notebooks A15 und A17 sind nach Militärstandard MIL-STD 810G verarbeitet, besonders strapazierfähig und mit starken Akkus ausgestattet.

ASUS präsentiert mit den Gaming-Notebooks TUF („The Ultimate Force“) Gaming A15 (FA506) und A17 (FA706) starke Leistung für ausgedehnte Spiele-Sessions ebenso wie für Arbeit und Entertainment. Die kompakten Notebooks sind nach Militärstandard MIL-STD 810G verarbeitet, besonders strapazierfähig und in Kombination mit starken Akkus perfekte mobile Begleiter. Für zuverlässige Performance beim Spielen und im alltäglichen Gebrauch sorgt in beiden Modellen die neue AMD 4000 Mobile Prozessor Serie (bis zu AMD Ryzen 9 4900H). Die NVIDIA GeForce Grafik und NanoEdge-Displays mit bis zu 144Hz Bildwiederholfrequenz bieten gestochen scharfe Bilder und satte, kontrastreiche Farben für eindrucksvolle Gaming-Erlebnisse ebenso wie für kreatives Arbeiten, Surfen oder Streamen.

Power für die ultimative Gaming-Performance

Die NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (im TUF Gaming A15 und A17) oder die GeForce RTX 2060 Grafik (im TUF Gaming A15) sowie die AMD Ryzen Prozessoren der neuesten Generation liefern eindrucksvolle Gaming-Erlebnisse und Leistung für die tägliche Arbeit. Das TUF Gaming A15 und A17 verfügen über eine schnelle M.2 PCIe SSD mit 512 GB, das A17 ist für noch mehr Speicherplatz zusätzlich auch mit 1 TB SATA HDD erhältlich.

Intensive Gaming-Erlebnisse zum Mitnehmen

Mit einem bis zu 144Hz Panel liefern die ASUS TUF Gaming Notebooks flüssige Optik und eine höhere Bewegungsschärfe. Die nahezu randlosen NanoEdge Displays in 15 (A15) oder 17 Zoll (A17) ermöglichen ein immersives Gameplay. Dabei sind die neuen Modelle noch kompakter als ihre Vorgänger und damit optimal für mobiles Gaming geeignet. Dank der DTS:X Ultra Technologie bieten das ASUS TUF Gaming A15 und A17 ein realistischeres und fesselndes 3D Audioerlebnis. Das intelligente Kühlsystem mit Anti-Dust-Funktion passt sich der Leistung optimal an und sorgt für eine längere Lebensdauer und dauerhafte Freude am Spielen, Streamen und Surfen.

Preis und Verfügbarkeit

Das ASUS TUF Gaming A15 (FA506) ist ab sofort ab 849 Euro verfügbar, das TUF Gaming A17 (FA706) ab 899 Euro.

ww.asus.de