Seagate Technology stellt die offiziell lizenzierte Limited Edition „The Last of Us Part II” des Seagate Game Drive vor.

Das externe Laufwerk kommt dem Start des Spiels für die PlayStation4 (PS4) und PlayStation4 Pro (PS4 Pro) auf den Markt.

Der Neuzugang zu Seagates beliebter Produktreihe für Gamer bietet 2 TB Speicherplatz und ist passend zur Veröffentlichung von „The Last of Us Part II“ mit einer Lasergravur in Form von Ellies charakteristischem Tattoo versehen. Spieler können „The Last of Us Part II“ herunterladen, das komplette Spiel auf der Game Drive speichern1 und sofort beginnen, zu spielen.

Seagates neueste Limited Edition des Game Drive ist für PS4- und PS4 Pro-Konsolen optimiert, spielend leicht zu installieren und so klein und leicht, dass sie in die Hosentasche passt. Die Festplatte braucht kein separates Netzteil und kann mehr als 50 heruntergeladene Spiele2 für das Spielen unterwegs3 bei Freunden speichern.

Die offiziell lizenzierte Limited Edition „The Last of Us Part II“ des Seagate Game Drive ist ab Ende Juni für 99,99 Euro (2 TB) im Handel erhältlich.

www.seagate.com