Samsung Collection: Bundesliga in höchster Auflösung

Beim Kauf eines Samsung Aktions-QLED TVs von 2020 mit deutschem Modellcode erhalten Kunden die umfangreiche Samsung Collection mit Sport- und Entertain-Inhalten für bis zu 12 Monate kostenlos dazu.

Damit lässt sich die Bundesliga in hochauflösender Qualität verfolgen. Die benötigten Gutscheincodes sind direkt am TV abrufbar, die Aktivierung ist anschließend beim jeweiligen Anbieter möglich, während die Samsung Sportworld bereits installiert ist. Die Aktion startete am 1. Mai und läuft noch bis zum letzten Tag des Jahres. Wer bereits vor Aktionsstart ein entsprechendes Modell gekauft hat, geht aber nicht leer aus: Für Käufe ab dem 1. März 2020 ist die Teilnahme auch noch rückwirkend möglich.

„Die kürzlich gestartete Fortsetzung der ersten und zweiten Bundesliga erfreut die Fangemüter. Da wir uns als Gesellschaft weiterhin verantwortungsbewusst verhalten müssen, finden die Spiele weiterhin unter strengen Auflagen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics Samsung Electronics Deutschland GmbH. „Nicht dabei zu sein, heißt aber nicht, den Lieblingsverein zu verpassen. Mit der Samsung Collection können Nutzer eines 2020er QLED Aktionsmodells viele Spiele über unseren Collection-Partner Sky Ticket im heimischen Wohnzimmer in hochauflösender Qualität erleben.“ Natürlich kann jeder Nutzer die Bundesliga über die entsprechenden Medienpartner auf seinem Samsung TV sehen, Käufer eines Aktions-QLED TVs von 2020 mit deutschem Modellcode können jedoch von den Sport-Angeboten der Samsung Collection profitieren. Zusätzlich können sich Kunden auf spannende Filme freuen: HD+, Rakuten TV (nur bei Erwerb eines Q950T) und waipu.tv zählen ebenso zur Samsung Collection. Das Angebot im Wert von bis zu 680 Euro gibt es für bis zu 12 Monate dazu. Die am 1. Mai gestartete Aktion endet am 31. Dezember 2020. Um seinen Kunden eine Freude zu bereiten, verlängert Samsung die Aktion rückwirkend und macht die Teilnahme zusätzlich für Käufe ab dem 1. März 2020 möglich. Die entsprechenden Gutscheincodes sind direkt am TV abrufbar, die Inhalte lassen sich anschließend über den jeweiligen Partner aktivieren.

Sport soweit das Auge reicht



Sportworld beinhaltet die wöchentliche Sportworld Preview, „Oliver Kahns Top 3“ und den elektronischen Programm-Guide, der Sportbegeisterten einen Überblick über alle anstehenden Übertragungen verschafft. Auch Sky Ticket ist ein Bestandteil der Samsung Collection und, je nach Modell, für sechs oder 12 Monate inklusive. Kunden können sich über eine Vielzahl von Live Sport-Inhalten wie die kürzlich fortgesetzten Bundesliga-Spiele freuen.





Unterhaltung für jeden Geschmack

So ein spannendes Angebot kommt in hoher Bildauflösung am besten zur Geltung. Die Samsung Collection vereint Entertainment mit beeindruckender Auflösung: Die QLED Modelle spielen Bilder mit bis zu 33 Millionen Pixeln aus und geben Farben voll und lebendig wieder. Durch das intelligente AI-Upscaling können Zuschauer viele HD und 4K Inhalte in voller 8K Auflösung genießen. Auch gängige Free-TV-Kanäle der privaten und öffentlich-rechtlichen Senderlandschaft sowie Pay-TV-Kanäle können Samsung Kunden mit den weiteren Collection-Partnern HD+, Rakuten TV und waipu.tv so in ansprechender Qualität sehen.



HD+ ist in der Samsung Collection für bis zu sechs Monate enthalten und ohne Gutscheincode direkt am TV aktivierbar. Waipu.tv ist je nach Aktionsmodell für zwischen sechs und 12 Monate erhältlich, der entsprechende Gutscheincode wird über die waipu.tv-App am Gerät eingelöst. Der Anbieter vereint darin Free-TV, Pay-TV und weitere Inhalte auf Abruf. Zudem ist Rakuten TV mit zwölf zusätzlichen Leihfilmen innerhalb der Samsung Collection auf dem Modell Q950T enthalten.

