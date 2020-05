Home Entertainment im Freien mit Samsung The Terrace erweitert das Lifestyle TV-Portfolio von Samsung und bringt die Bildqualität eines QLED 4K in den Außenbereich.

Samsung hat mit The Terrace heute die Erweiterung seines preisgekrönten Home-Entertainment-Produktportfolios im Bereich Lifestyle TVs um ein weiteres Modell bekanntgegeben: The Terrace ist das erste 4K QLED-Modell inklusive der dazugehörigen Soundbar für den Außenbereich. Der neue Smart TV von Samsung wurde speziell dafür entwickelt, das umfassende Unterhaltungserlebnis aus dem Wohnzimmer nach draußen zu bringen. Das The Terrace Modell für den Endverbraucher wurde heute in den USA und Kanada vorgestellt und wird im Laufe des Jahres durch die Markteinführungen in Deutschland, Australien, Neuseeland und anderen Regionen ergänzt. Auf dem deutschen Markt wird The Terrace voraussichtlich ab August erhältlich sein. Zudem wird für Geschäftskunden in diesem Sommer auch eine B2B-Variante eingeführt.

The Terrace ist in 55, 65 und 75 Zoll verfügbar, passt dabei in jeden Außenwohnbereich und bietet zusätzlich die branchenführende QLED 4K-Display-Technologie sowie innovative Smart-TV-Funktionen von Samsung. Bei der Entwicklung wurden die verschiedenen Wetterbedingungen berücksichtigt- So bietet der Bildschirm mit einer IP55-Schutzklassifizierung eine wetterbeständige Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser und Staub. Zudem lässt sich The Terrace innerhalb einer Vielzahl von Umgebungen im Freien einfach installieren.

„Heute entwickeln sich alltägliche Gewohnheiten und Trends schneller als je zuvor. Die Verbraucher nutzen Bildschirme, um von zu Hause aus zu arbeiten, über eine Online-Plattform Sport zu treiben, mit ihren Lieben in Kontakt zu bleiben und sich an anderen Aktivitäten zu beteiligen. Deshalb sollten sich auch die Bildschirme im Einklang mit diesen Veränderungen des Lebensstils weiterentwickeln“, sagt Jonghee Han, Präsident im Visual Display Bereich bei Samsung Electronics. „Mit der Einführung von The Terrace freuen wir uns darauf, vernetzte Unterhaltungsmöglichkeiten aus dem Wohnzimmer nach draußen zu bringen und den Nutzern sowohl hochwertige technologische Leistung als auch inhaltliche Erlebnisse zu bieten.“

Unterhaltungserlebnis im Freien

The Terrace besitzt ein sehr klares Display, um für eine erhöhte Sichtbarkeit bei allen möglichen Außenbedingungen zu sorgen. Es hat eine Helligkeitsstufe von 2.000 Nits, wodurch sichergestellt wird, dass Nutzer Inhalte auch bei hellem Tageslicht in dynamischer Bildqualität genießen können. Der QLED 4K-Bildschirm ist ideal für Sportfans: Eine hohe Bildwiederholungsrate1 sorgt für eine klare, natürliche Bildqualität, ideal für bewegungsintensive Inhalte. Zusätzlich ist der Bildschirm mit einer Antireflexionsschicht und der Adaptive Picture Technologie ausgestattet. Diese analysiert die Umgebung und optimiert daraufhin den Bildinhalt, um unerwünschte Blendeffekte zu minimieren.

Darüber hinaus hat The Terrace mit der IP55-Schutzklasse hohe Standards bei der Beständigkeit gegenüber Wasser und Staub gesetzt, um in verschiedenen Umgebungen bestmöglich zu funktionieren. Der TV zeichnet sich hierbei durch seine Widerstandsfähigkeit aus und bietet gleichzeitig ein schlankes und elegantes Design mit nur 59,8 Millimetern.

Unterhaltung mit dem Smart TV für den Außenbereich

The Terrace bietet verschiedene Inhalte und Browsing-Möglichkeiten, die auch im Freien für nahtlose Unterhaltung sorgen. Der neue Lifestyle TV ist mit Tizen ausgestattet, die Smart TV-Plattform von Samsung, die unter anderem Inhalte über Samsung TV Plus, einen kostenlosen linearen Smart TV-Videodienst, anbietet. Zudem ermöglicht Tizen den direkten Zugang zu den führenden Abo-Streaming-Diensten.

Neben der Unterstützung mobiler Anzeigefunktionen wie Multi View und Tap View unterstützt The Terrace auch mehrere Sprachassistenten wie Bixby und Amazon. Auf diese Weise fügt sich der TV ganz natürlich in das Smart Home-Ökosystem ein.

The Terrace Soundbar harmoniert mit dem TV

The Terrace sowie The Terrace Soundbar sorgen für dynamischen Sound, der die Dimensionen des Heimkinos neu definiert. The Terrace liefert hochwertigen Klang und einen tiefen und klaren Bass-Sound aus den integrierten Woofern. Für diejenigen, die die Tonausgabe ihres Fernsehers individuell anpassen möchten, besitzt The Terrace auch WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, so dass er ganz einfach mit The Terrace Soundbar oder anderen Geräten verbunden werden kann. The Terrace Soundbar verfügt über eine Distortion Cancelling Technologie, die unabhängig von der jeweiligen Umgebung für klaren Sound und ein eindrucksvolles Klangerlebnis sorgt.

The Terrace Soundbar ist auf Basis von IP55 zertifiziert und kann an der Wand oder direkt am Fernseher montiert werden. Sie bietet einen starken und klaren Klang für ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis im Freien.

