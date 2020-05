Home Exhibition auf dem Samsung TV The Frame

Besitzer eines Lifestyle TVs The Frame von Samsung können sich auf neue sehenswerte Fotografien im Art Store freuen.

In den ersten vier Wochen der Home Exhibition stellten einige ausgewählte Samsung Snapshooter ihre Werke aus. Darauf folgen ab sofort die Fotografien von 14 Künstlern des renommierten Berufsverbands Freie Fotografen und Filmgestalter e.V. (BFF). Ihre Werke zeigen mit Landschaftsbildern, Fotoserien und experimentellen Szenerien Eindrücke aus der ganzen Welt und laden zum aufregenden Perspektivwechsel im heimischen Wohnzimmer ein.

Es warten jede Menge neue Aussichten auf die Besitzer eines Samsung Lifestyle TV The Frame: Mit der Ausstellung „Stay Inspired – The Home Exhibition“ lassen sich die heimischen vier Wände bereits seit Mitte April dank einer Vielzahl von Fotografien kostenlos in eine stylische Galerie verwandeln. Nach vier Wochen wechselt der Art Store ab sofort die bisherigen Bilder der Samsung Snapshooter aus und nimmt die Werke von 14 Künstlern des BFF auf. Sie stellen ihre Kunst im via The Frame zugänglichen Art Store für einen Monat kostenlos zur Verfügung.

Neuer Fokus der Ausstellung: Vielfältige Bilderwelten

Inspirationen zu geben und inspiriert zu bleiben, ist weiterhin der Grundgedanke von The Home Exhibition. Durch die 29 neuen Fotografien verschiebt sich jedoch der Fokus der Ausstellung: atemberaubende Landschaftsaufnahmen, experimentelle Fotografien und herausragend inszenierte Fotoserien verdeutlichen die Vielfalt des Art Store. Der BFF steht in Europa für Fotografie- und Bildgestaltung in höchster Qualität und ist bekannt für sein hohes Maß an Kreativität. Besitzern des Samsung Lifestyle TVs The Frame werden spektakuläre Inhalte angeboten – so ist für zusätzliche Inspiration innerhalb der eigenen vier Wände gesorgt.

14 Künstler, die begeistern

Claus M. Morgenstern ist bekannt für seinen natürlichen und grafischen Stil, während Harry Köster seine Fotografien teilweise verfremdet, um den Betrachter zu faszinieren. Tom Nagy, Jan Schimitzek und Michael Haegele zieht es an wundervolle Naturkulissen, Matthias Schönhofer dagegen folgte dem Lockruf der Werbefotografie. Mit Portraits und Kunstfotografien machte Rui Camilo sich einen Namen, Simon Puschmann verbinden Kenner mit dramatischen Inszenierungen. Peter Schreibers Fotografien zeigen die raue Natur – ob im Schneetreiben oder im Sandsturm. Ausdrucksstarke Bilderwelten erschafft Monika Kluza mit Ihrer Reihe „People & Places“. Heiko Hellwig ist für Fotoserien wie „Butterfly” und „Koi“ bekannt, die den Betrachter zum Nachdenken einladen sollen. Markus Wendler, Tobias Habermann und Philipp Rathmer fokussieren sich hier besonders auf architektonische Motive.

„Stay Inspired – The Home Exhibition“ lässt sich in wenigen Schritten auf The Frame abspielen. Vorab ist es lediglich notwendig, sich mit seinem Samsung Account einzuloggen. Dafür muss der TV mit dem Internet verbunden sein. Anschließend gelangen die Nutzer über den Menüpunkt „Spotlight und Kuration“ zur Home Exhibition. Dort können sie die Icons der verschiedenen Fotografen auswählen und ihre Bilderstrecken durchscrollen oder in Dauerschleife auf dem TV abspielen.

www.samsung.de