Perfekter Sound zu Hause mit dem Grundig CMS 5000 BT

Mit dem Premium-Micro-HiFi-System CMS 5000 BT DAB+ WEB bringt Grundig perfekten Sound nach Hause.

Sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen ist essenziell, um zu Hause kreativ und produktiv zu sein – in der jetzigen Situation gilt das einmal mehr. Und egal für welche Aktivität man sich entscheidet – der richtige Sound kann dabei Wunder bewirken.

Immer guter Sound

Besonders wichtig in Zeiten wie diesen: Bewegung nicht vergessen. Wer sich auch weiterhin für das Workout in den eigenen vier Wänden entscheidet, erlebt durch die richtige Musik den extra Schub Motivation. Ob sanfte Klänge beim morgendlichen Yoga oder satter Bass beim HIIT-Workout zu Hause – die Premium HiFi-Anlage CMS 5000 BT DAB+ WEB von Grundig unterstützt klangstark. Die Lieblingsmusik lässt sich über verschiedene Anschlussmöglichkeiten von den unterschiedlichsten Quellen abspielen und mit integriertem Spotify-Connect bietet die Anlage eine grenzenlose Musikvielfalt.

Kompaktmusikanlage

Mit 2 x 50 Watt Ausgangsleistung und 3-Wege-Lautsprechersystem sorgt die Kompaktmusikanlage über den gesamten Frequenzbereich von hohen bis zu tiefen Tönen für eine stimmige Soundwiedergabe und einen dynamischen Klang. Damit ist die Anlage auch prädestiniert für einen Disko-Livestream. Da die Clubs momentan geschlossen haben, weichen viele DJs auf Livestreams aus, sodass sich Tanzfreudige die Party direkt ins Wohnzimmer holen können.

Wer lieber entspannen möchte, schaut endlich die Serien und Filme, die sich auf der Watchlist angehäuft haben. Neben einem brillanten Bild ist dabei auch der Sound für das perfekte Heimkinoerlebnis entscheidend. Diesen liefert Grundig mit den Soundbars DSB 2000 und DSB 970, die sich durch das zeitlose, schmale Design perfekt in jedes Zuhause einfügen. Die 2.1-Kanal-Soundbar DSB 970 spart dank integriertem Subwoofer Platz und eignet sich mit 120 Watt Ausgangsleistung daher vor allem für kleinere Räume.

Für jeden Raum

Für größere Räume stellt Grundig die DSB 2000 vor, die mit 220 Watt Ausgangsleistung und Dolby Atmos eine eindrucksvolle Klangerfahrung bietet: Die Klänge bewegen sich von allen Kanälen entkoppelt völlig frei im Raum. Der Subwoofer kann kabellos via Bluetooth mit der Soundbar verknüpft werden. Bass und Höhen sind zudem via Fernbedienung manuell einstellbar. Beide Soundbars lassen sich durch vielfältige Schnittstellen an verschiedenste Quellen anschließen und erweitern damit das Home-Entertainment-Erlebnis.

In der Küche, beim Ausprobieren neuer Rezepte, liefert das Digitalradio DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB von Grundig die passende Hintergrundmusik. Das Gerät bietet nicht nur störungsfreies DAB+ Radio, Musik kann auch via Bluetooth direkt vom Smartphone abgespielt werden und auch Spotify-Connect ist mit an Bord. Klanglich überzeugt das DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB mit einem 2.1 Stereo-System mit integriertem Subwoofer für satte Bässe. Zwei einstellbare Alarme und ein Sleep-Timer machen das Gerät darüber hinaus schnell zum Radiowecker.

www.grundig.de