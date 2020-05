Samsung Portable SSD T7 in drei Farben und Größen

Samsung Portable SSD T7 ist die nächste Generation eines schnellen, robusten und kompakten externen Speichers von Samsung.

Die T7 setzt – anders als noch die Portable SSD T5 – auf NVMe- statt SATA-Technologie und liefert dadurch im Vergleich nahezu doppelte Übertragungsraten. Trotz robustem Metallgehäuse wiegt die kreditkartengroße externe SSD nur 58 Gramm. Die Portable SSD T7 ist ab dem 19. Mai in den Farben Metallic Red, Indigo Blue und Titan Gray sowie mit 500 GB, 1 TB und 2 TB Speicherplatz erhältlich.

„Die Portable SSD T7 schließt die Lücke zwischen der Portable SSD T5 und der Anfang dieses Jahres veröffentlichten T7 Touch“, sagt Fabian Hoffmann, Product Manager Storage bei Samsung Electronics GmbH. „Wer auf den Fingerabdruckscanner der T7 Touch verzichten kann und dennoch ein schnelles, kompaktes und sicheres Speichermedium sucht, wird mit der T7 glücklich.“

Schnell, schneller, Portable SSD T7

Durch die Samsung V-NAND-Speichertechnologie mit NVMe-Unterstützung erreicht die Portable SSD T7 Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s beziehungsweise 1.000 MB/s (mit UASP-Unterstützung). Damit ist sie beinahe doppelt so schnell wie die Samsung Portable SSD T5 und 9,5-mal schneller als eine externe HDD-Festplatte. Kompatibel ist die nächste Speicher-Generation mit einer Vielzahl an Geräten: Neben PCs, Macs und Android-Geräten lässt sie sich beispielsweise auch an Spielekonsolen und Smart TVs anschließen. Ob Spiele, Filme oder sensible Dokumente – mit der Portable SSD T7 werden Daten schnell und sicher von A nach B übertragen.

Die gespeicherten Daten lassen sich durch die auf Wunsch aktivierbare AES 256-Bit Hardware-Verschlüsselung mit einem Passwort schützen. Zudem übersteht das robuste Metallgehäuse mit verstärktem Innenrahmen Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe.

www.samsung.de