HEMIX Home Electronics Markt Index Q1/2020

Home Electronics Markt im ersten Quartal 2020 mit Wachstum – Positive Entwicklung vor Beginn der Corona-Lockdown-Maßnahmen – Größte Zuwächse bei IT-Produkten, A/V-Zubehör und Spiele-Konsolen

Der Markt für Home Electronics-Produkte (HE), dargestellt im HEMIX, Home Electronics Market Index, liegt im ersten Quartal 2020 verglichen mit dem Vorjahres-Zeitraum mit 3,1 Prozent im Plus. So wurde in den Monaten Januar bis März 2020 ein Gesamt-Umsatzvolumen von knapp 10,5 Milliarden Euro erreicht. Diese positiven Zahlen betreffen überwiegend noch den Zeitraum vor dem Lockdown in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Deutschland – allerdings zeichnen sich in einigen Produktkategorien bereits erste Auswirkungen ab. Die durch die Lockdown-Maßnahmen erwartbaren deutlichen Veränderungen für die beobachteten Segmente werden sich erst im HEMIX Q2/2020 abbilden.

Entwicklung bei Consumer Electronics

Mit einem Umsatz von rund 6,7 Milliarden Euro weist der Bereich Consumer Electronics im ersten Quartal 2020 ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahrszeitraum auf. Dabei entwickelten sich die drei CE-Segmente, die privat genutzte Telekommunikation (+ 3,1 %, rund 2,8 Mrd. Euro), die Unterhaltungselektronik (- 7,0 %, knapp zwei Mrd. Euro) sowie die privat genutzten IT-Produkte (+ 14,7 %, knapp 1,9 Mrd. Euro), allerdings sehr unterschiedlich.

Im Bereich der Unterhaltungselektronik wurde im ersten Quartal 2020 mit Fernsehgeräten ein Umsatz von 916 Millionen Euro (- 7,8 %) erzielt. Die verkaufte Stückzahl sank um 7,4 Prozent auf knapp 1,6 Millionen TV-Geräte, der Durchschnittspreis aller verkauften TV-Geräte sank geringfügig um 0,4 Prozent auf 574 Euro. Das Home Audio Segment verzeichnete ein Umsatzminus von 11,1 Prozent auf 245 Millionen Euro. Mit einem Umsatz von 317 Millionen Euro (+ 23,5 %) setzte dagegen die Produktsparte Audio-/Video-Zubehör ihren Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2020 deutlich fort. Ebenfalls einen hohen Zugewinn erzielten die Videogames Konsolen mit einem Umsatzwachstum von 21,7 Prozent auf 95 Millionen Euro – hier zeigt sich bereits eine erste Folge des Mitte März begonnenen Lockdowns. Diese Produktkategorie ist gerade bei jungen Erwachsenen und Schülern für zu Aktivitäten zu Hause beliebt.

Bei den Produkten der privat genutzten Telekommunikation zeigten sich die Core Wearables, also beispielsweise Fitnesstracker und Smart Watches, stabil mit einem geringen Umsatzwachstum von 0,3 Prozent auf 205 Millionen Euro. Dabei stieg die verkaufte Stückzahl auf rund 1,2 Millionen Geräte an (+ 2,8 %), während der Durchschnittspreis um 2,5 Prozent nachgab (169 Euro). Dank eines auf 517 Euro (+ 5,8 %) erneut gestiegenen Durchschnittspreises, verzeichnete die Sparte der Smartphones ein Umsatzplus von 3,7 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro, die verkaufte Stückzahl sank allerdings auf rund 4,9 Millionen Geräte (- 2,0 %).

Die Produktsparten Desktop PCs (+ 30,4 %), Notebooks (+ 30,6 %) und Monitore (+ 28,3 %) erreichten deutliche Stückzahlzuwächse, eine Folge der gesteigerten Homeoffice- und Homeschooling-Aktivitäten. Dies führte auch zu Umsatzzuwächsen: bei Desktop PCs um 24,1 Prozent auf 245 Millionen Euro, bei Notebooks um 25,9 Prozent auf 845 Millionen Euro und bei Monitoren um 22,0 Prozent auf 184 Millionen Euro.

Entwicklung bei Elektro-Hausgeräten

Die Elektro-Hausgeräte-Segmente zeigten beide eine weiterhin positive Entwicklung: Elektro-Großgeräte verzeichneten ein Umsatzplus von 5,2 Prozent auf über 2,3 Milliarden Euro, die Elektro-Kleingeräte generierten einen Zuwachs um 1,3 Prozent und rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Speziell bei Kühl- und Gefriergeräten war gegen Ende des ersten Quartals eine deutliche Umsatzsteigerung zu verzeichnen.

Prognose Gesamtjahr

Die aktuelle Corona-Pandemie lässt derzeit keine belastbare Prognose für das Gesamtjahr 2020 zu. Für das laufende zweite Quartal ist aufgrund der Lockdown-Maßnahmen aber mit deutlichen Umsatzrückgängen zu rechnen. Für die Zeit nach der Krise sind die Marktforscher für den Gesamtmarkt mit Home Electronics-Produkten in den Segmenten der Consumer Electronics sowie der Elektro-Groß- und Kleingeräte vorsichtig optimistisch hinsichtlich einer Marktbelebung.