Epson baut Fachhandelsvertrieb mit Frank Henffler aus. Er betreut ab sofort als Key-Account-Manager die Epson Fokus Kunden in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Der 50-jährige Vertriebsexperte verantwortet in dieser Position den Verkauf der Epson Businessprodukte wie Business-Inkjet-Drucker, MPS-Systeme und Business-Scanner im Vertriebsgebiet Nord. Henffler, der auf eine 25-jährige Expertise im Vertrieb von B2B-Lösungen bei Kyocera und HP zurückgreift, wird die Partnerschaft mit den norddeutschen Fachhändlern weiter vertiefen und so den Marktanteil der stromsparenden, umweltfreundlichen WorkForce Pro und Enterprise Systeme vorantreiben. Henffler berichtet in seiner neuen Position an André Elting, Senior Key-Account-Manager Nord.

Jens Greine, Manager Sales Copier & IT-VAR Reseller der Epson Deutschland GmbH, sagt zu der Personalie: „Wir freuen uns, mit Frank Henffler einen weiteren Vertriebsprofi in unseren Reihen zu begrüßen. Die neue Position wurde geschaffen, um im Rahmen des Ausbaus der Epson B2B-Vertriebsmannschaft einen noch engeren Schulterschluss mit dem Handel zu bilden und auf diese Weise den Umstieg von Laser auf Tintentechnologie weiter zu beschleunigen. Als ausgewiesener Experte im Projektgeschäft wird Henffler bei seiner Arbeit auch auf Epson MPS-Konzepte für kleinere und mittelgroße Unternehmen ein starkes Gewicht legen.“

Frank Henffler zu seiner neuen Position: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in diesem Team mit seinen starken Produkten und den absolut umweltfreundlichen Eigenschaften.“

www.epson.de