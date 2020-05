Die expert-Zentrale beendet Kurzarbeit und fährt Betrieb hoch in allen Bundesländern, in denen es die Landesverordnung erlaubt. Hier eröffnete expert seine Standorte mit der gesamten Verkaufsfläche wieder.

Zur Sicherstellung der vollständigen Leistungsfähigkeit und bestmöglichen Unterstützung aller Gesellschafter beendet die expert-Zentrale die Kurzarbeit rückwirkend zum 1. Mai 2020.

„Wir begrüßen die von der Bundesregierung beschlossenen Lockerungen zur Öffnung der kompletten Verkaufsfläche unserer Fachmärkte außerordentlich und freuen uns, dass schrittweise Normalität in unseren und den Geschäftsbetrieb unserer Fachhändler einkehrt“, sagt Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE. „Aus diesem Grund haben wir die Kurzarbeit in der expert-Zentrale zum 1. Mai beendet. Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Geschäftspartnern: mit Hilfe ihres Engagements konnten wir die herausfordernde Phase des Corona-Shutdowns so entschlossen bewältigen.“

Eine deutschlandweite Aufhebung der Flächenbegrenzung erleichtert die präzise Einhaltung der Abstandsregelung deutlich. Durch den Einsatz jedes Einzelnen setzt expert an den Standorten und in der Zentrale zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern weiterhin alle vorgegebenen Gesundheits- sowie Sicherheitsauflagen gewissenhaft um. An jedem Standort wird am Eingang die Kundenfrequenz kontrolliert. Zusätzlich achtet expert darauf, dass alle Kunden und Mitarbeiter im Geschäft einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Vor Ort wird zudem ausreichend Desinfektionsmittel bereitgestellt. „In partnerschaftlicher Zusammenarbeit von Gesellschaftern, Industriepartnern und Zentrale gestalten wir nun motiviert die Zukunft von expert und stellen unseren Kunden das vollständige Produktsortiment und ganzheitliche Serviceangebot uneingeschränkt zur Verfügung“, so Dr. Müller.

