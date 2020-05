Canon mit Sofort-Rabattaktion

Canon startet mit einer neuen Sofort-Rabattaktion in die bevorstehende Sommersaison.

Die Aktion läuft unter dem Motto „Start your Summer Story“. Im Rahmen dieser Aktion sparen Kunden bis zu 300 Euro beim Kauf ausgewählter Produkte.

Die mehr als 30 Aktionsprodukte umfassen Profikameras, Objektive und Drucker. Die Aktion gilt ausschließlich im teilnehmenden Fachhandel; sie läuft noch bis zum 16.08.2020.

Beim Kauf einer oder mehrerer der insgesamt 31 Aktionsprodukte, profitierten Kunden direkt an der Kasse – ohne Registrierung oder Einreichung von Kaufbelegen. Die Aktionsprodukte decken eine Bandbreite von Canon Klassikern ab. Darunter finden sich Spiegelreflexkameras wie die EOS 6D Mark II oder die EOS 5D Mark IV. Zu den Aktionsprodukten zählen außerdem zahlreiche Objektive und Drucker, unter anderem der Pixma G7050 und der imagePrograf PRO-1000, der wegen seiner hohen Bildqualität geschätzt wird. So soll sich für die unterschiedlichsten Ansprüche und Anwendungsbereiche das passende Equipment zu attraktiven Preisen finden lassen. Die Aktion wird durch weitere Kommunikationsmaßnahmen in den sozialen Medien, im Canon Newsletter und direkt am PoS begleitet.

www.canon.de