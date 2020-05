Wasserdichtes Multitalent Xperia 10 II

Mit dem Multitalent Xperia 10 II hat Sony ein Smartphone mit Premium-Technologien im Programm.

Neben dem 6″ (15,2 cm) OLED-Display im 21:9 Kinoformat, verfügt es über eine Triple-Kamera und nach IP65/68 wassergeschütztes Design. Das Xperia 10 II kann ab sofort für 369 Euro vorbestellt werden.

Das neue Xperia 10 II bietet mehr Premium-Technologien von Sony in einem Gerät der Supermittelklasse als je zuvor. Ausgestattet mit Wasser- und Staubschutz nach IP65/68, Corning Gorilla Glass 6, einem Gewicht von nur 151 g und 69 mm Breite liegt das Xperia 10 II perfekt in der Hand.

Full HD+ OLED Display

Über das 6″ (15,2 cm) Full HD+ OLED Display bietet das Xperia 10 II beispiellose Unterhaltung im 21:9 Kinoformat. Dank der TRILUMINOS Display for mobile-Technologie aus den bekannten BRAVIA Fernsehern sowie der Video-Bildoptimierung können Filme und Serien mit tiefen Schwarztönen und leuchtenden Farben erlebt werden. Ein völlig neues Level eröffnet das 21:9-Format[1] auch in Sachen Gaming, denn auf dem Display sieht man einfach mehr als seine Kontrahenten und ist diesen immer einen Schritt voraus.

Zudem profitieren Nutzer mit dem 21:9 OLED-Display von den einzigartigen Multitasking-Qualitäten des Splitscreen-Modus: Filme oder Serien sehen und gleichzeitig mit Freunden schreiben ist jetzt eine Leichtigkeit. Über die Side Sense-Funktion kann ganz einfach zwischen den liebsten Apps hin und her gewechselt werden.

Drahtloser Sound

Vollgepackt mit Audio-Technologien von Sony gibt das Xperia 10 II allen Musikliebhabern ordentlich was auf die Ohren. Ob drahtlos oder über die 3,5 mm-Klinkenbuchse: Nutzer können ihre Kopfhörer oder externen Lautsprecher mit dem Smartphone verbinden und einen perfekten, authentischen Klang erleben.

In Sachen Unterhaltung ist hier aber noch nicht Schluss: Ausgestattet mit einem Triple-Kamera-System mit einem 12 MP- und zwei 8 MP-Objektiven – Ultra-Weitwinkel (16 mm), Weitwinkel (26 mm) und Tele (52 mm) – bietet das Xperia 10 II perfekte Voraussetzungen, um seine Kreativität in Fotos und Videos völlig neu zu entdecken. Mit maßgeschneiderten Voreinstellungen für Food und Porträt sowie dem neuen Nacht-Modus entstehen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen beeindruckende Aufnahmen. Zudem sind Fotos im 21:9-Format und Videos in 4K-Qualtität möglich.

Für die benötigte Leistung sorgen die Qualcomm Snapdragon 665 Mobile Plattform und Android 10. Nach IP65/68[2] wasser- staubgeschützt und mit Corning Gorilla Glas ausgestattet hält das Xperia 10 II allen Tücken des Alltags mühelos stand – die nötige Ausdauer liefert der Akku mit einer Kapazität von 3.600 mAh.

Das Xperia 10 II in den Farben Black und White kann für 369 Euro (UVP) ab sofort vorbestellt werden.

www.sony.de