No Limits dank des neuen ASUS ExpertBook B9450

Mit dem Asus ExpertBook B9450 steht ab sofort ein neuer Begleiter für alle Geschäftsaufgaben zur Verfügung.

Dank langer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden, Schnellladeoption, Militärstandard-Zertifizierung für ein besonders robustes Gehäuse, leistungsstarken Prozessoren, Anschlussvielfalt und umfassenden Sicherheitsfeatures bewältigt das Business-Notebook mühelos alle Aufgaben – egal wann und wo.

Langlebig, leicht und ausdauernd

Das Chassis aus Magnesium-Lithium-Legierung sorgt für ein Gewicht von gerade einmal 995 g. In Kombination mit der Zertifizierung nach Militärstandard MIL-STD 810G ist das 14 Zoll Notebook ein kompakter und gleichzeitig besonders robuster und langlebiger Begleiter für jede Geschäftsreise. Auch nach einem langen Arbeitstag bietet der 66 Wh Akku dank energieeffizienter Panel Self Refresh Technologie ausreichend Power für den nächsten Tag. Zudem ist das ExpertBook B9450 in nur 40 Minuten wieder auf bis zu 60 Prozent aufgeladen und einsatzbereit. Mit neuesten Intel Core Prozessoren der 10. Generation (bis zu i7) sowie bis zu 16 GB Arbeitsspeicher erledigt das Notebook problemlos alle Aufgaben und bietet mit bis zu 2TB PCIe x4 SSD-Speicher im Raid 0 oder RAID 1 Verbund schnellen Datenzugriff, ausreichend Speicherplatz und ein hohes Maß an Sicherheit für Dateien jeder Größe. Dank zahlreicher I/O Ports mit Thunderbolt 3 USB-C, USB Typ A, HDMI, Micro LAN und WiFi 6 besitzt das Business-Notebook die passenden Anschlüsse für jede Situation.

Die Software macht den Unterschied

Zudem sorgen eine umfassende PC-zu-Smartphone- und Alexa-Integration für eine reibungslose Nutzererfahrung. Link to MyASUS verbindet das ExpertBook B9450 nahtlos mit dem Smartphone und ermöglicht dem Nutzer Dateiübertragungen, URL-Transfers, Lesen von Popup-Benachrichtigungen, Lesen und Versenden von Nachrichten, sowie das Annehmen oder Tätigen von Anrufen über das Notebook. Dank Alexa-Integration können Aufgaben noch effektiver und freihändig erledigt werden. Die eingebaute Lichtleiste zeigt dem Nutzer an, wann er mit Alexa kommuniziert. Zur weiteren Ausstattung des ExpertBook B9450 gehören das ASUS NumberPad, eine spritzwassergeschützte Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, das Ergolift-Scharnier, das rahmenlose Anti Glare 14-Zoll NanoEdge-Display mit 94 Prozent Screen-to-Body-Verhältnis und Harman Kardon-zertifizierte Lautsprecher.

Zahlreiche Sicherheitsfeatures

Um wichtige Unternehmensdaten zu schützen verfügt das ExpertBook B9450 über umfassende Sicherheitsoptionen – vom physischen Hardwareschutz bis hin zur Identitätssicherung. Der Kensington Lock Slot dient als Diebstahlsicherung und die USB-Port-Steuerung gibt dem Nutzer die Kontrolle über den Lese- und Schreibzugriff. Darüber hinaus sind ein Webcam-Schutz, ein Fingerabdrucksensor und eine Infrarot-Kamera für biometrische Anmeldefunktionalität enthalten.

Das ASUS ExpertBook B9450 ist ab sofort ab 1.799 EUR verfügbar.

