Samsung startet wieder die beliebten Samsung SuperDeals mit bis zu 2.000 Euro Cashback für QLED und Lifestyle TVs, Soundbars und Sound Tower.

Kunden können sich auf stolze Cashback-Angebote freuen, unter anderem von bis zu 2.000 Euro beim Kauf eines Samsung 8K QLED Aktionsgerätes Q950R in 98 Zoll. Wer sich für eine Soundbar oder ein Samsung Sound Tower entscheidet, kann bis zu 100 Euro sparen. Die Aktion läuft vom 29. April bis zum 24. Mai 2020, die Produkt-Registrierung ist bis zum 7. Juni 2020 möglich. Insgesamt umfassen die SuperDeals 41 Aktions-Produkte.

Endlich wieder da: Die Samsung SuperDeals. Dank der beliebten Aktion können Käufer eines Aktions-QLED, 2019er The Frame3 oder The Serif4, ausgewählte Soundbars aus den Modelljahren 2017 und 2019 oder eines Samsung Sound Tower je nach Modell ordentlich sparen. Kunden können ihr Gerät wie gewohnt über den Samsung Online Shop unter samsung.com/de bestellen oder beim Fachhändler kaufen. Bei der Bestellung im Samsung Online Shop wird der jeweilige Cashback automatisch vom Verkaufspreis des Produkts abgezogen.

Kauft der Kunde sein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler, zahlt er zunächst den üblichen Preis und kann das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/superdeals registrieren. Ist dies erfolgreich erledigt, erhält der Käufer die Gutschrift des Cashback innerhalb von 45 Werktagen auf sein Konto überwiesen. Wichtig ist hier, dass das Gerät mit einem länderspezifischen Modell-Code gekennzeichnet ist, der es zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter samsung.de/superdeals zu finden.

Die SuperDeals starten am 29. April und enden am 24. Mai. 2020. Registrierungen der im Handel erworbenen Produkte sind bis zum 7. Juni 2020 online möglich. Bei Fragen zum Registrierungsprozess können sich Kunden unter der Telefonnummer 06196 / 77555-12 oder per E-Mail an aktionen@samsung.de an unseren Support wenden.

Großer Cashback-Vorteil beim Samsung Flaggschiffmodell Q950R

Käufer eines Samsung Q950R in 98 Zoll können besonders profitieren: Der QLED TV mit brillanter 8K-Auflösung und einem Quantum Prozessor mit intelligenter Rechenpower ist der Cashback-Star der Aktion und bringt Kunden eine Ersparnis von bis zu 2.000 Euro. Auf die 82-Zoll-große Variante des Q950R5 gibt es eine Gutschrift von bis zu 700 Euro. Beim Kauf eines der anderen Q950R6 -Modelle können sich Kunden auf Ersparnisse von 250 Euro bis zu 400 Euro freuen.

Auf die Samsung Q90R-Serie7 gibt es Cashback-Angebote zwischen 150 Euro und 350 Euro, Käufer eines Q85R8 erwarten Gutschriften bis zu 300 Euro. Außerdem nehmen die Samsung QLED Modelle Q82R9 , Q80R10 und Q70R11 ebenfalls an der Aktion teil. Kunden bekommen beim Kauf eines dieser Modelle bis zu 250 Euro erstattet.

Auch Lifestyle TV Käufer gewinnen bei den SuperDeals: Bis zu 150 Euro Cashback bei The Frame und 75 Euro bei The Serif.

Serien-Liebhaber und Film-Fans können sich außerdem auf das neue EntertainPaket von Samsung freuen: Käufer eines Samsung QLED (ausgenommen Samsung Q6012), The Frame oder The Serif aus dem Modelljahr 2019 können damit für bis zu zwölf Monate Zugriff auf Sky Entertainment & Cinema Tickets13 erhalten (gilt nur für Neukunden von Sky Ticket). HD+14 und waipu.tv15 (für waipu.tv Neukunden) sind ebenso für sechs Monate inbegriffen. Das Angebot lässt sich mit Gutscheincodes, die ab dem 01. Mai 2020 abrufbar sind, über den entsprechenden TV aktivieren.

Beeindruckendes Heimkino-Erlebnis mit sattem Sound

Wer Serien und Filme nicht nur mit faszinierendem Bild, sondern auch vollem Sound genießen möchte, wird bei den aktuellen SuperDeals ebenso fündig. Auf die Soundbar HW-MS650 gibt es einen Rabatt von bis zu 40 Euro. Zusätzlich nehmen die fünf Q-Soundbars HW-Q60R, HW-Q60RS, HW-Q70R, HW-Q80R und HW-Q90R an der Aktion teil – mit Cashback zwischen 50 und 100 Euro. Und damit nicht genug: Die zwei Sound Tower MX-T50 und MX-T70, die 2020 auf den Markt gekommen sind, sind ebenfalls mit Cashback-Vorteil zu haben. Käufer erhalten entweder 50 Euro oder 75 Euro zurück.

www.samsung.de