Werbefreier Zugriff auf Apple Music jetzt auf Samsung Smart TVs. Über 60 Millionen Songs, Musikvideos und Live-Radio-Sender im Angebot.

Samsung ist damit der erste TV-Hersteller, der Apple Music auf seinen Smart TVs anbietet. Nutzer in über 100 Ländern können nun Apple Music sofort auf ihren Samsung Smart TVs genießen.

Da Menschen auf der ganzen Welt inzwischen mehr Zeit zu Hause verbringen, hat Samsung seine Smart TVs um weitere Unterhaltungsangebote erweitert. Mit Apple Music können Abonnenten von nun an über 60 Millionen Songs werbefrei streamen, Musikvideos ansehen und tausende Wiedergabelisten durchforsten, die von renommierten Musikexperten zusammengestellt wurden. Der Musikstreaming-Dienst ist auf allen Samsung Smart TVs aus den Modelljahren 2018 bis 2020 verfügbar.

Abonnenten von Apple Music können auf individuelle Tagesempfehlungen zurückgreifen oder in den beliebten Radiosender Beats 1 hereinhören, der exklusive Sendungen von Künstlern wie Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled und Elton John anbietet.

Darüber hinaus erhalten Abonnenten auch Zugang zu neuen „Zuhause mit Apple Music“-Inhalten, darunter neue redaktionelle Playlists, FaceTime-Gruppenchats mit Künstlern zu Hause, Künstlerinterviews, Playlists und vieles mehr.

Unterhaltungsangebot rückt in den Fokus

„Es war schon immer unser Ziel, den Nutzern die bestmögliche Unterhaltung zu bieten. Da die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, sind wir dieser Aufgabe aktuell stärker denn je verpflichtet“, sagt Salek Brodsky, Vice President of Strategic Partnerships and Business Development bei Samsung Electronics. „Letztes Jahr waren wir der erste TV-Hersteller, der die Apple TV-App angeboten hat, und heute sind wir die ersten, die Apple Music anbieten. Unsere Partnerschaft mit Apple trägt maßgeblich zum herausragenden Unterhaltungsangebot unserer Smart TVs bei – gerade wenn es um die Auswahlmöglichkeiten an Inhalten auf dem Smart TV geht.“

Besitzer von Samsung Smart TVs können Apple Music aus dem Samsung Smart TV App Store herunterladen, sich mit ihrer Apple ID bei einem bestehenden Account anmelden oder den Anmeldevorgang direkt von ihrem Fernseher aus starten. Besitzer von Samsung Smart TVs können Apple Music mit einem Einzel-, Familien- oder Studentenabonnement 3 Monate lang kostenlos testen.

Zusätzlich zum umfangreichen Angebot von Apple Music können Abonnenten auf ihren Samsung Smart TVs auch Originalsendungen, aktuelle Konzerte und andere exklusive Inhalte genießen.

