Stephen Taylor ist Chief Marketing Officer bei HMD Global, The Home of Nokia Phones, und für die gesamte Marketingstrategie für Nokia Phones verantwortlich.

Er bringt fast 30 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing bei einigen der bekanntesten Marken der Welt, darunter PayPal und Samsung, mit. Stephen Taylor berichtet direkt an Florian Seiche, Chief Executive Officer bei HMD Global.

Optimistisch in die Zukunft

Stephen Taylor, Chief Marketing Officer bei HMD Global, erklärte: „Ich freue mich auf den Start bei HMD Global, The Home of Nokia Phones. In einer für uns alle so beispiellosen Zeit fühle ich mich unglaublich glücklich, mit einem so engagierten und leidenschaftlichen Team zusammenarbeiten zu können. Ich kann es kaum erwarten, die aufregende Reise der Nokia Phones auf ihrem Weg zu einer der weltweit beliebtesten Marken bei Mobilgeräten fortzusetzen.“

Florian Seiche, Chief Executive Officer bei HMD Global, kommentierte: „Wir fokussieren uns weiterhin auf unsere Marketing-Strategie ‚Digital First‘. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Talente gewinnen und halten, die den Erfolg des Unternehmens auch in Zukunft sicherstellen können. Ich bin davon überzeugt, dass Stephens Erfahrungsschatz, seine Führungsqualitäten und sein kollaborativer Ansatz uns nicht nur dabei helfen werden, wirkungsvollere Kampagnen durchzuführen, sondern auch unsere Zielgruppen und unseren Einfluss in sozialen Medien zu erweitern.

Solides Fundament

Nokia Phones basieren auf einem soliden Fundament aus hochwertigem Design und Vertrauen dank unseres branchenführenden Engagements für Sicherheit und dem Versprechen, regelmäßige Aktualisierungen für unser gesamtes Smartphone-Portfolio zu liefern. Es ist entscheidend, dass die Talente, die wir in die HMD Global-Familie einbringen, unser kollektives Bestreben teilen, Erfahrungen zu liefern, die immer besser werden. Ich freue mich darauf zu sehen, wie wir hier mit Hilfe von Stephen weitere Fortschritte machen werden.“

Vor seiner Ernennung bei HMD Global war Stephen als CMO, EMEA, bei PayPal tätig, wo er für die komplette Neugestaltung der digitalen Marketingaktivitäten des Unternehmens verantwortlich war. In seiner vorherigen Rolle bei Samsung Electronics als CMO für Europa leitete Stephen federführend die Neuausrichtung des Unternehmens in den Bereichen qualitativ hochwertige Kundenakquise, CRM, soziale Medien und E-Commerce für den Direktverkauf. Stephen begann seine Karriere bei Haushaltsmarken wie The Gillette Company und Procter & Gamble.

Zu HMD Global kam Stephen nach der Ankündigung von drei neuen Nokia Smartphones, darunter das erste Nokia 5G-Smartphone, das Nokia 8.3 5G, ein neues Mitglied der Originals-Familie, das Nokia 5310, und der brandneue globale Datenroaming-Dienst HMD Connect, mit dem Kunden mit den Dingen verbunden bleiben, die ihnen wichtig sind.

www.hmdglobal.com