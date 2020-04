Samsung Smart Repair Service unschlagbar günstig

Stiftung Warentest kürt den Samsung Smart Repair Service zum Besten unter den Reparaturdiensten der getesteten Hersteller.

Im direkten Vergleich mit allen Reparaturdiensten im Test erreicht Samsung den zweiten Platz mit einer Wertnote von 2,4 und überzeugt mit schneller Bearbeitung, günstigem Preis und hoher Qualität. 30 beschädigte Smartphones mit gesplitterten Displays und defekten Kopfhörerbuchsen gab Stiftung Warentest an zehn Reparaturdienste von Onlineservices, stationären Händlern und Herstellern. Der Testbericht ist in der aktuellen Ausgabe (04/2020) erschienen.

Bester Service

Mit Samsung Smart Repair bietet das Unternehmen den besten herstellereigenen Reparaturdienst für Smartphones, bestätigt Stiftung Warentest: Binnen durchschnittlich fünf Werktagen wurden die beschädigten Smartphones in guter Qualität instandgesetzt. Zudem punktet Samsung mit guter Kundeninformation und hohem Komfort. Der Reparaturdienst lässt sich ganz bequem von zu Hause aus buchen.

Auch vor Ort

Das Smartphone kann eingeschickt oder eine Abholung angefordert werden, die aktuell kostenlos angeboten wird. Zur Kalkulation des Reparaturpreises füllen Kunden die Eingabemaske auf der Webseite Samsung Smart Repair aus. Für die häufigsten Reparaturfälle berechnet der Hersteller modellunabhängig einen Festpreis. Liegt ein anderer Defekt vor, erhalten die Kunden einen Kostenvoranschlag und können dann entscheiden, ob sie die Reparatur buchen möchten.

Zusätzlich zu dem von Stiftung Warentest getesteten Online-Reparaturdienst bietet Samsung als Teil des Smart Repair Services in vielen deutschen Städten den Express Repair Bus an, der direkt zum Kunden kommt und die Reparatur vor Ort ausführt. Für den Bus wird aktuell keine Anfahrtspauschale erhoben. Daneben gibt es in sechs deutschen Großstädten einen 24h-Service für Smartphones und Tablets. Fahrer sammeln zu reparierende Smartphones und Tablets bei 172 Händler-Shops oder Samsung Customer Service Plazas ein und bringen sie nach der Reparatur dorthin zurück.

Samsung sieht in der Reparatur beim Hersteller grundlegende Vorteile für Kunden: Die Servicetechniker kennen die Geräte in- und auswendig und verwenden ausschließlich originale Ersatzteile. Die Standardgarantie des Geräts bleibt erhalten, und auf die verwendeten Teile vergibt Samsung ein Jahr Garantie. Durch die fachgerechte Reparatur bleibt bei Geräten mit IP-Zertifizierung diese auch weiterhin erhalten, und das Gerät ist vor dem Eindringen von Wasser und Staub geschützt.

www.samsung.de