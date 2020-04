Die weiterentwickelten Leuchten der widerstandsfähigen Indestructible Pro Serie von VARTA Consumer Batteries bieten jetzt noch mehr Lichtstrom als je zuvor.

Von der handlichen Taschenlampe über den leuchtstarken Handscheinwerfer bis hin zur Campingleuchte bietet die neu aufgelegte Serie robuste, wassergeschützte und -dichte Leuchten für anspruchsvolle Nutzer. Die Leuchten der Indestructible Pro Serie – Indestructible F10 Pro, Indestructible F20 Pro, Indestructible F30 Pro, Indestructible L30 Pro, Indestructible H20 Pro und Indestructible BL20 Pro – sind ab sofort im Handel erhältlich.

Tougher than Life – die sechs weiterentwickelten Leuchten der Indestructible Pro Serie von VARTA Consumer Batteries sind das „Must-have“ für alle, die robustes und zuverlässiges Equipment schätzen. In Sachen Qualität und Produktdesign erfüllen die Leuchten der Indestructible Pro Reihe höchste Ansprüche, nicht nur im Einsatz unter widrigen Verhältnissen. Mit ihrem schlagbeständigen und wassergeschützten Design halten sie einem intensiven und anspruchsvollen Einsatz mit Leichtigkeit stand. Selbst wenn es mal etwas rauer zugeht, bringen die widerstandsfähigen Leuchten der Indestructible Pro Reihe zuverlässig Licht ins Dunkel.

Wahre Größe im Taschenformat

Dank des robusten Designs und der Erfüllung aller Kriterien der Schutzklasse IP67, kann den Taschenlampen Indestructible F10 Pro, F20 Pro und F30 Pro weder der Einsatz in staubiger Umgebung noch das Eintauchen in bis zu einen Meter tiefes Wasser etwas anhaben. Umhüllt von einem unverwüstlichen Gehäuse aus Aluminium mit gummierten Protektoren halten sie selbst einem Sturz aus bis zu neun Meter Höhe stand. Zudem ist die Indestructible Pro Serie nun auch nach international genormtem IK-Code stoßfest, mit der Stoßfestigkeit IK081, das bedeutet, dass die Serie vor Stößen mit einer Kraft von bis zu fünf Joule geschützt ist. Sollte eine Indestructible Pro Taschenlampe dennoch mal klein beigeben, bietet VARTA Consumer Batteries eine verlängerte Garantiezeit von sieben Jahren für die komplette Modellreihe. Neben gesteigerter Robustheit haben die Taschenlampen der neuen Indestructible Pro Serie auch hinsichtlich ihrer Leuchtkraft ein Update erhalten: Mit High Performance LEDs ausgestattet, leuchten sie heller als ihre Vorgänger und lassen Objekte in bis zu 279 Meter Entfernung erstrahlen.

Für den fokussierten Blick

Ob Wind, Regen oder Schnee: Egal wie hart die Bedingungen auch sind, dank der neuen Indestructible H20 Pro Stirnleuchte bleibt der Fokus im rechten Licht. Das Kopfband der Stirnleuchte ist mit einem zusätzlichen Gummizug für die Kopfmitte ausgestattet und bietet höchsten Tragekomfort sowie zuverlässigen Halt in jeder Situation. So bleiben beide Hände zum Arbeiten und Anpacken frei. Für den perfekten Ausleuchtungswinkel der Arbeitsfläche kann der kippbare Leuchtenkopf individuell justiert und der Lichtstrom in zwei Stufen angepasst werden. Ganz egal ob beim Reparieren unter dem Auto oder bei Renovierungsarbeiten zuhause: dank robustem, wassergeschützten Design erleuchtet die Indestructible H20 Pro immer das Wesentliche, auch in einer Entfernung von bis zu 100 Meter.

Der mobile Leuchtturm

Die widerstandsfähige und wasserdichte Indestructible L30 Pro ist nicht nur hart im Nehmen, sondern dank COB LED mit robuster Reflektortechnik auch stark im Geben. Mit ihren vier verschiedenen Leuchtmodi erhellt die Leuchte Areale in einem Umkreis von bis zu 20 Meter. Je nach Bedarf kann die Leuchte entweder mit 15 Lumen im Nachtmodus für angenehme Beleuchtung im heimischen Garten sorgen oder bis zu 450 Lumen hell erstrahlen. Zu den Designmerkmalen der Indestructible L30 Pro gehören der gummierte, stoßdämpfende Leuchtkopf und -sockel, ein abnehmbarer Lampenkopf sowie ein, im Leuchtboden integrierter Haken, mit dem die Leuchte bequem aufgehängt werden kann. Sollte die Indestructible L30 Pro einmal auf den Boden fallen, besteht kein Grund zur Panik – das robuste Design übersteht selbst einen Fall aus vier Meter Höhe.

Weitblick zum Mitnehmen

Hell wie ein Flutlicht, robust wie ein Geländewagen und gleichzeitig extrem handlich: die Leuchte mit der größten Leuchtweite der Reihe ist die Indestructible BL20 Pro. Mit ihrer beeindruckenden Leistung von bis zu 400 Lumen leuchtet und taucht mit einer Leuchtweite von 400 Meter selbst entfernte Objekte in strahlendes Licht. Das widerstandsfähige Design mit praktischem Griff hält nicht nur einem Sturz aus bis zu vier Meter Höhe aus, sondern kann Objekte präzise fokussieren und taghell erleuchten. Dabei ist es möglich aus zwei Leuchtstufen zu wählen, um die Lichtintensität ideal auf die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Die nötige Ausdauer für einen ausgiebigen Einsatz stellen die, im Lieferumfang enthaltenen sechs VARTA LONGLIFE Power AA Batterien sicher und geben der Indestructible BL20 Pro bis zu 85 Stunden lang Energie.

So intensiv der Arbeitseinsatz oder die Witterungsbedingungen auch sein mögen, die Leuchten der Indestructible Pro Reihe sind perfekt für jeden, der seine Arbeit mit Leidenschaft und vollem Einsatz angeht und auch bei seinem Equipment keine Kompromisse duldet.

Wenn sie verliert, winkt ein Gewinn

Wie schon bei der Vorgänger-Reihe fordert VARTA Consumer Batteries Hobby-Handwerker und DIY-Spezialisten dazu auf die Produkte der weiterentwickelten Indestructible Pro Serie im intensiven Einsatz zu testen. Im „Tougher than life“-Gewinnspiel können Konsumenten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und in einem Video demonstrieren, wie sie die Indestructible Pro Produkte an ihre Grenzen bringen – die besten Einsendungen können bis zu 1.000 Euro gewinnen. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 31.12.2020.

Zudem kann man auf der Aktionswebseite zu „Tougher than life“ eigene Destructible-Indestructible-Memes erstellen, die zeigen, was im Gegenteil zu der widerstandsfähigen Indestructible Pro Serie weniger robust ist. Die fertigen Motive können dann mit Freunden und der Community geteilt werden.

www.tougher-than-life.com/de/